《異動股》美團逆市走低近３％穿廿天線，今早錄逾１億元大手成交

《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）逆市走低２﹒８２％，報５８﹒６５元，盤

中低見５８﹒３５元，穿廿天線（５９﹒８１５元）；成交約２９８萬股，涉資１﹒７８億元。

美團於９：０５ａｍ錄得一手１７２﹒４萬股市前交易，每股造６０﹒３５元，涉資逾

１﹒０４億元。

現時，恆生指數報２６８８１，跌１２點或跌０﹒０４％，主板成交７３﹒１９億元。

國企指數報１０４０４，跌０﹒２５％或跌２５點。

上證綜合指數報２８８２，跌７點或跌０﹒２６％，成交２０５﹒０２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ５８﹒６５元 跌２﹒８２％

阿里健康（００２４１） ７﹒４３元 無升跌

金蝶國際（００２６８） ８﹒２８元 跌０﹒３６％

民航信息（００６９６） １５﹒８４元 跌０﹒６３％

騰訊控股（００７００） ３３０﹒４０元 跌０﹒９６％

同程藝龍（００７８０） １５﹒５８元 升１﹒３０％

美圖公司（０１３５７） ２﹒７５元 升１﹒８５％

金山軟件（０３８８８） ２０﹒８０元 跌０﹒４８％

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（ｍｗ）

