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即市新聞

04/06/2019 09:40

《異動股》美團逆市走低近３％穿廿天線，今早錄逾１億元大手成交

　　《經濟通通訊社４日專訊》美團（０３６９０）逆市走低２﹒８２％，報５８﹒６５元，盤
中低見５８﹒３５元，穿廿天線（５９﹒８１５元）；成交約２９８萬股，涉資１﹒７８億元。
　　美團於９：０５ａｍ錄得一手１７２﹒４萬股市前交易，每股造６０﹒３５元，涉資逾
１﹒０４億元。
　　現時，恆生指數報２６８８１，跌１２點或跌０﹒０４％，主板成交７３﹒１９億元。
　　國企指數報１０４０４，跌０﹒２５％或跌２５點。
　　上證綜合指數報２８８２，跌７點或跌０﹒２６％，成交２０５﹒０２億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評（０３６９０）　　　５８﹒６５元　　　跌２﹒８２％
　　阿里健康（００２４１）　　　　７﹒４３元　　　無升跌
　　金蝶國際（００２６８）　　　　８﹒２８元　　　跌０﹒３６％
　　民航信息（００６９６）　　　１５﹒８４元　　　跌０﹒６３％
　　騰訊控股（００７００）　　３３０﹒４０元　　　跌０﹒９６％
　　同程藝龍（００７８０）　　　１５﹒５８元　　　升１﹒３０％
　　美圖公司（０１３５７）　　　　２﹒７５元　　　升１﹒８５％
　　金山軟件（０３８８８）　　　２０﹒８０元　　　跌０﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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