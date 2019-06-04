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即市新聞

04/06/2019 10:19

《異動股》石藥（０１０９３）走低逾３％，暫跌幅最大國指股

　　《經濟通通訊社４日專訊》石藥（０１０９３）走低３﹒１８％，報１２﹒１６元，盤中低
見１２﹒１６元，主動賣盤六成五；成交約５９６萬股，涉資７３３３萬元，暫跌幅最大國指股

　　石藥於市前９：０５ａｍ錄得一手共４９５萬股市前交易，每股造１２﹒６６８元，涉資
６２６８萬元。
　　現時，恆生指數報２６７３８，跌１５５點或跌０﹒５８％，主板成交２０９﹒５９億元。
　　國企指數報１０３４１，跌０﹒８６％或跌８９點。
　　上證綜合指數報２８６３，跌２６點或跌０﹒９１％，成交６３２﹒３１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥集團（０１０９３）　　１２﹒１６元　　　跌３﹒１８％
　　恆大健康（００７０８）　　　９﹒００元　　　無升跌
　　國藥控股（０１０９９）　　２９﹒３０元　　　跌１﹒１８％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒５９元　　　跌２﹒８２％
　　三生製藥（０１５３０）　　１２﹒４２元　　　跌１﹒４３％
　　金斯瑞　（０１５４８）　　１７﹒１６元　　　跌０﹒５８％
　　復星醫藥（０２１９６）　　２２﹒４５元　　　跌２﹒１８％
　　藥明生物（０２２６９）　　７２﹒２０元　　　跌１﹒９７％
　　華潤醫藥（０３３２０）　　　９﹒９５元　　　跌１﹒６８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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