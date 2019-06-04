《異動股》石藥（０１０９３）走低逾３％，暫跌幅最大國指股

《經濟通通訊社４日專訊》石藥（０１０９３）走低３﹒１８％，報１２﹒１６元，盤中低
見１２﹒１６元，主動賣盤六成五；成交約５９６萬股，涉資７３３３萬元，暫跌幅最大國指股
。
石藥於市前９：０５ａｍ錄得一手共４９５萬股市前交易，每股造１２﹒６６８元，涉資
６２６８萬元。
現時，恆生指數報２６７３８，跌１５５點或跌０﹒５８％，主板成交２０９﹒５９億元。
國企指數報１０３４１，跌０﹒８６％或跌８９點。
上證綜合指數報２８６３，跌２６點或跌０﹒９１％，成交６３２﹒３１億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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石藥集團（０１０９３） １２﹒１６元 跌３﹒１８％
恆大健康（００７０８） ９﹒００元 無升跌
國藥控股（０１０９９） ２９﹒３０元 跌１﹒１８％
中生製藥（０１１７７） ７﹒５９元 跌２﹒８２％
三生製藥（０１５３０） １２﹒４２元 跌１﹒４３％
金斯瑞 （０１５４８） １７﹒１６元 跌０﹒５８％
復星醫藥（０２１９６） ２２﹒４５元 跌２﹒１８％
藥明生物（０２２６９） ７２﹒２０元 跌１﹒９７％
華潤醫藥（０３３２０） ９﹒９５元 跌１﹒６８％
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