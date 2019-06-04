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即市新聞

04/06/2019 13:37

《異動股》騰訊跌近２％穿十天線，擬放棄競購韓國遊戲開發商

　　《經濟通通訊社４日專訊》騰訊（００７００）股價受壓，現報３２７元，跌１﹒９８％，
盤中低報３２６﹒８元，穿十天線（約３２７﹒２４元），暫成交達１２０８萬股，涉資
３９﹒８０億元。
　　據外媒報導，在上周五（５月３１日）結束的韓國遊戲開發商Ｎｅｘｏｎ出售案中，未見騰
訊出現在新一輪的競標名單。現時五家參與競標的公司為Ｋａｋａｏ、Ｎｅｔｍａｒｂｌｅ、
ＭＢＫ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ、ＫＫＲ與貝恩資本（Ｂａｉｎ　Ｃａｐｉｔａｌ）。
　　現時，恆生指數報２６７４５，跌１４８點或跌０﹒５５％，主板成交４８２﹒４０億元。
國企指數報１０３４７，跌０﹒８０％或跌８３點。
　　上證綜合指數報２８６１，跌２８點或跌０﹒９７％，暫成交１２０９﹒９６億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　第一視頻（０００８２）　　　０﹒２１８元　　　無升跌
　　博雅互動（００４３４）　　　１﹒８００元　　　升０﹒５６％
　　雲遊控股（００４８４）　　　５﹒１００元　　　跌５﹒７３％
　　網龍　　（００７７７）　　１９﹒７００元　　　跌２﹒４８％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　８﹒６９０元　　　跌２﹒１４％
　　
　　創夢天地（０１１１９）　　　５﹒１００元　　　跌１﹒１６％
　　天鴿互動（０１９８０）　　　１﹒９６０元　　　升０﹒５１％
　　遊萊互動（０２０２２）　　　０﹒２４５元　　　升４﹒７０％
　　百奧互動（０２１００）　　　０﹒４４０元　　　跌２﹒２２％
　　聯眾　　（０６８９９）　　　０﹒７２０元　　　跌１﹒３７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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