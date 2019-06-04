【駐京專電】商務部：中方在非洲已建２５個經貿合作區

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》第一屆中非經貿博覽會將於６月２７至２９

日在湖南長沙市舉辦，主題是「合作共贏，務實推進中非經貿關系」。商務部副部長錢克明在發

布會上稱，這次中國－非洲經貿博覽會期間，除了展覽展示以外，安排了很多簽約活動，主要集

中在農業、貿易、投資等領域。中方已經在非洲建了大概２５個經貿合作區，這２５個經貿合作

區為非洲工業化、創造就業、增加出口，做出了積極貢獻。

錢克明表示，據不完全統計，已創造了約４萬多個就業崗位，為東道國納稅近１１億美元，

增加了一大批外匯收入，同時也帶動了中國一大批企業，尤其是中小企業入駐經貿園區。一般西

方的對外投資主要是以跨國公司的形式對外投資，中國對外投資，除了一些大型公司之外還有中

小企業，這些中小企業必須借助園區作為平台，有一個相對集中、良好的基礎設施和投資環境，

為他們提供投資的機會。

下一步，將對現有的２５個合作區進行升級改造，包括基礎設施建設、投資環境、污水處理

、職業培訓、環境保護等方面，推動他們發揮更大的作用。同時，還將根據非洲國家發展的意願

新建設一批經貿合作區。中方也在研究從政策上怎麼更好地支持境外經貿合作區發展。

