《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》戴德梁行公告，與北京通州投資促進局在京
交會上簽署戰略合作協議。
戴德梁行大中華區副總裁王盛表示，戴德梁行一直積極投身北京城市副中心建設工作，包括
為城市副中心的新光大中心、環球影城等重點項目及入區企業提供一系列咨詢顧問服務。本次與
通州投促局簽署的「戰略協議」意味著通州區政府對戴德梁行所做工作的認可，將繼續用專業服
務為北京城市副中心發展建設貢獻力量。
04/06/2019 17:24
【駐京專電】戴德梁行與北京通州投資促進局簽戰略合作協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》戴德梁行公告，與北京通州投資促進局在京
交會上簽署戰略合作協議。
戴德梁行大中華區副總裁王盛表示，戴德梁行一直積極投身北京城市副中心建設工作，包括
為城市副中心的新光大中心、環球影城等重點項目及入區企業提供一系列咨詢顧問服務。本次與
通州投促局簽署的「戰略協議」意味著通州區政府對戴德梁行所做工作的認可，將繼續用專業服
務為北京城市副中心發展建設貢獻力量。
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