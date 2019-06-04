  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2019 17:24

【駐京專電】戴德梁行與北京通州投資促進局簽戰略合作協議

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》戴德梁行公告，與北京通州投資促進局在京
交會上簽署戰略合作協議。
　　戴德梁行大中華區副總裁王盛表示，戴德梁行一直積極投身北京城市副中心建設工作，包括
為城市副中心的新光大中心、環球影城等重點項目及入區企業提供一系列咨詢顧問服務。本次與
通州投促局簽署的「戰略協議」意味著通州區政府對戴德梁行所做工作的認可，將繼續用專業服
務為北京城市副中心發展建設貢獻力量。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金