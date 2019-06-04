【貿易開戰】瑞銀：中國出台不可靠實體名單屬預料之中

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆今日

在記者會上表示，中國出台不可靠實體名單屬預料之中，與美國商務部出台的「實體名單」相對

應。

她預計，中方名單中可能會包括美國實體名單中相對應的企業，以及與美國總統特朗普家族

生意關聯較大的企業。

