【駐滬專電】瑞銀料今年美元偏軟，人民幣相對穩定

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆今日

在記者會上表示，預計今年美元偏軟，因為美國暫停加息、出口逆差擴大、赤字率超過３％，且

還在上升。相比之下，瑞銀更看好新興市場貨幣，如印尼盾、印度盧比。

胡一帆指，在美元偏軟的情況下，人民幣相對穩定。首先境外人民幣量相對較小，無法從境

外賣空人民幣，而境內人民幣匯率相對好調控。

她認為，只要雙方還在就貿易摩擦談判，人民幣就不會破７。人民幣破不破７可以作為雙方

是否還在談判的一個指標。

