《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆今日
在記者會上表示，在中美貿易談判沒有明朗時，可以看到中國貨幣政策轉向很明顯。人行５月份
宣布的對農商行降準，釋放資金２８００億元人民幣，力度已經很大，預計在中美貿易摩擦的壓
力下，人行下半年將降準１００到２００點子。
04/06/2019 13:06
【駐滬專電】瑞銀預計人行下半年降準１００至２００點子
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆今日
在記者會上表示，在中美貿易談判沒有明朗時，可以看到中國貨幣政策轉向很明顯。人行５月份
宣布的對農商行降準，釋放資金２８００億元人民幣，力度已經很大，預計在中美貿易摩擦的壓
力下，人行下半年將降準１００到２００點子。
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