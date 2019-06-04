【駐滬專電】瑞銀預計人行下半年降準１００至２００點子

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆今日

在記者會上表示，在中美貿易談判沒有明朗時，可以看到中國貨幣政策轉向很明顯。人行５月份

宣布的對農商行降準，釋放資金２８００億元人民幣，力度已經很大，預計在中美貿易摩擦的壓

力下，人行下半年將降準１００到２００點子。

