《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市農業農村委昨日（３日）在上海市領
導辦理人大代表建議和政協提案專題座談會上表示，下一步將深入推進鄉村振興示範村建設，確
保首批９個示範村建設在６月底之前完成，推進２０１９年度２８個鄉村振興示範村建設。
同時，繼續深入開展農村人居環境整治，推進污水處理、河道整治、垃圾分類等重點項目按
照目標節點有序實施。
04/06/2019 14:48
【駐滬專電】上海首批鄉村振興示範村６月底前完成
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市農業農村委昨日（３日）在上海市領
導辦理人大代表建議和政協提案專題座談會上表示，下一步將深入推進鄉村振興示範村建設，確
保首批９個示範村建設在６月底之前完成，推進２０１９年度２８個鄉村振興示範村建設。
同時，繼續深入開展農村人居環境整治，推進污水處理、河道整治、垃圾分類等重點項目按
照目標節點有序實施。
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