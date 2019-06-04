【駐滬專電】上海首批鄉村振興示範村６月底前完成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上海市農業農村委昨日（３日）在上海市領

導辦理人大代表建議和政協提案專題座談會上表示，下一步將深入推進鄉村振興示範村建設，確

保首批９個示範村建設在６月底之前完成，推進２０１９年度２８個鄉村振興示範村建設。

同時，繼續深入開展農村人居環境整治，推進污水處理、河道整治、垃圾分類等重點項目按

照目標節點有序實施。

