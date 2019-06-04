《午市前瞻》港股短期料穿２６７００技術支持，將下試２５６００

《經濟通通訊社４日專訊》美國司法部對四大科技股，包括Ａｌｐｈａｂｅｔ、

Ｆａｃｅｂｏｏｋ及蘋果及亞馬遜等公司展反壟斷調查，令科技股急跌，拖累納指走勢，同時美

國１０年期國債跌穿２﹒１厘創２１個月低，令投資者對後市看法審慎。美股三大指數個別走，

道指收漲４點，報２４８１９點；標指收跌７點，報２７４４點；納指收挫１２０點報７３３３

點。

本港半日走勢仍然疲弱，今早高開百點報２６９９４點，已為全日高位，濠賭股續受累海南

省可能開賭的消息，加上重磅股及公用股表現呆滯，港股跌勢愈跌愈有，最低見過２６６９７挫

１９６點，創逾四個半月低，最終港股半日收報２６８０４點，跌８９點或０﹒３３％，半日成

交４２０﹒９０億。國企指數收報１０３６６，跌０﹒６２％或跌６４點。

Ａ股同樣走低，上證指數收報２８６５，跌２４點或跌０﹒８４％，半日成交

１０５９﹒５５億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）險守十天線（約３２７﹒３４元），半日跌１﹒６２％，

報３２８﹒２元；匯控（００００５）微漲０﹒５５％，報６３﹒６５元；友邦（０１２９９）

同升０﹒５５％，報７２﹒８５元；港交所（００３８８）跌０﹒４９％，報２４５﹒４元。



＊市傳海南開賭濠賭受壓，財政部展審查藥藥股挫＊



市場傳出海南開賭及高盛指澳門低基數效應或持續至下月底止，濠賭股今日全線續走低。其

中金沙中國（０１９２８）挫２﹒９２％，報３３﹒３元；新濠國際（００２００）挫

４﹒４２％，報１４﹒７２元；銀娛（０００２７）微跌０﹒７６％，報４６元；澳博

（００８８０）跌２﹒５４％，報８﹒４４元；永利澳門（０１１２８）跌２﹒４５％，報

１５﹒１４元；美高梅中國（０２２８２）走低１﹒０４％，報１１﹒３８元。

中國財政部對醫藥行業開展會計信息檢查，醫藥股普遍下跌，其中上榜的復星醫藥

（０２１９６）及華潤醫藥（０３３２０）跌勢顯著，前者跌２﹒６１％報２２﹒３５元，

後者軟１﹒４８％報９﹒９７元；兩隻藍籌醫藥股以石藥（０１０９３）表現最差，包辦表現最

差藍籌及國指股，半日收挫３﹒９８％報１２﹒０６元，中生製藥（０１１７７）跌

２﹒０５％報７﹒６５元；藥明生物（０２２６９）走低２﹒６５％，報７１﹒７元；白雲山

（００８７４）軟１﹒２１％，報３２﹒７５元；國藥（０１０９９）跌２﹒０２％，報

２９﹒０５元。



＊維他奶逆市再創股價新高，萬洲半日表現最佳藍籌＊



食品股個別走，維他奶（００３４５）逆市強勢再創股價新高，見４４﹒１元，半日揚

２﹒７％，報４３﹒８元；旺旺（００１５１）跌２﹒０８％，報５﹒６６元；蒙牛乳業

（０２３１９）跌１﹒０５％，報２８﹒４元；青啤（００１６８）挫４﹒０３％，報４５﹒２

５元；潤啤（００２９１）軟２﹒３３％，報３３﹒５５元；統一企業（００２２０）跌１﹒８

９％，報８﹒３元。

為確保豬肉市場有效供應，內地擬強化政策性農業信貸擔保服務，以及給予生豬養殖企業貸

款貼息支持。豬肉股個別走，萬洲（００２８８）逆市漲１﹒７５％，報６﹒９８元，為半日表

現最佳藍籌；雨潤（０１０６８）跌０﹒９１％，報１﹒０９元；中糧肉食（０１６１０）跌３

﹒６９％，報２﹒６１元。

汽車股顯著受壓，吉利（００１７５）半日走低２﹒３５％，報１２﹒４８元；東風集團（

００４８９）跌１﹒７１％，報６﹒３４元；華晨中國（０１１１４）軟１﹒２５％，報

７﹒９１元；比亞迪（０１２１１）跌１﹒８４％，報４５﹒２５元；北汽（０１９５８）蒸發

１﹒７％，報４﹒６３元；廣汽（０２２３８）跌２﹒７４％，報７﹒４５元；長汽

（０２３３３）軟０﹒８９％，報５﹒５７元。



＊科技股個別發展，鐵塔最佳國指股，小米再創新低＊



美國蘋果公司遭反壟斷調查，手機設備股全線走低。其中瑞聲（０２０１８）軟

０﹒８４％，報４１﹒２元；舜宇光學（０２３８２）跌２﹒６９％，報６６﹒８５元；富智康

（０２０３８）走低２﹒２２％，報０﹒８８元；鴻騰精密（０６０８８）跌２﹒２８％，報

３元。晶片股同樣受壓，ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌１﹒９２％，報７３﹒９５元；

中芯國際（００９８１）跌２﹒８３％，報８﹒９２元；華虹半導體（０１３４７）挫

３﹒６３％，報１５﹒４２元。手機股方面，小米（０１８１０）創上市新低見８﹒９１元，半

日再跌１﹒３２％，報８﹒９７元。

工信部近期發放５Ｇ商用牌照，業界料最快於本周發放，且料收費不會高於４Ｇ，野村亦發

表研究報告指代理商鐵塔（００７８８）及中興（００７６３）可以受惠，前者半日升

升３﹒２８％報１﹒８９元，為半日表現最佳國指股，後者揚１﹒２３％報２０﹒６５元。其他

５Ｇ設備股方面未見升幅顯著，僅維太移動（０６１３３）擬派特別股息，帶動股價上揚，飆３

１﹒３４％，報０﹒８８元，為半日表現最佳個股。

三大中資電訊商昨日急漲後，今日個別發展。中移動（００９４１）跌０﹒２８％，報

７０﹒２５元；中電信（００７２８）升０﹒２５％，報３﹒９５元；中聯通（００７６２）跌

０﹒１２％，報８﹒４元。



＊沈慶洪：現時不宜追入任何個股或板塊＊



港股踏入６月第二個交易日依然持續走低，騰祺基金管理投管理董事沈慶洪向《經濟通通訊

社》表示，目前市場未有進一步的利好消息帶動，加上各國的經濟數據亦欠佳，如上日公布的美

國５月Ｍａｒｋｉｔ製造業採購經理指數（ＰＭＩ）穿５０水平，都反映全球經濟正有下滑的跡

象。他又強調，現市傳聯儲局今年下半年減息機會大增，亦印證經濟欠佳的情況。他指出，以目

前資金流入黃金、日圓等避險產品而言，相信港股投資者亦會以「走貨」為主，短期會穿

２６７００技術支持位，不過實在難以「估底」，但相信至今年初的裂口位２５６００方會有進

一步支持。

至於個股方面，沈慶洪坦言，目前不宜追入任何板塊或股份，吸取過住金融海嘯和金融風暴

的教訓，當年就連公用類的防守股亦都大跌，雖然目前領展（００８２３）依然企硬保持升勢，

但這只因為港股未進入最後一個跌浪，否則已經大瀉兩至三成。他又指，上日內地５Ｇ發牌的消

息雖然炒得哄哄，但發牌未不代表日後的發展會順利，加上華為風波帶來不明朗的因素，所以亦

不宜買入相關股。至於黃金等避險產品，他亦建議先考慮現金，畢竟黃金都受美元影響，若美元

出現反彈，投資者便得不償失。（ａｌ、ｓｃ）

