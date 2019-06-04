【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒７億，買工行鐵塔建行沽中行新華

《經濟通通訊社４日專訊》美國官方就反壟斷問題調查科技公司，消息引發納指急挫，而十

年期美國國債孳息率失守２﹒１％關，引發市場擔憂情緒。港股周二呈高開低走格局，受澳門賭

收及海南省或開賭消息影響，濠賭股表現疲弱；而內地官方抽檢藥企進行會計檢查，也令石藥（

０１０９３）等醫藥股走軟。港股高開１００點報２６９９４，已為全日最高位，其後指數轉升

為跌，最低見２６６９７點，再創逾４個月低位，恆指最終收報２６７６１，跌１３２點或０﹒

４９％。

北水周二淨流入９﹒７３億人民幣，較上日減少２﹒８８億人民幣或２２﹒８％，創近兩周

新低。按額度計算，北水淨買入最多的個股依次為工商銀行（０１３９８）、中國鐵塔

（００７８８）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中國銀行（０３９８８）、新

華保險（０１３３６）及吉利汽車（００１７５）。

主板成交７８３﹒０８億元，減少５﹒３２％，港股通成交６５﹒７９億元，佔總成交約

８﹒４％。



＊工行兩日錄６﹒７億北水淨買盤＊



工行、建行多日來持續受北水追捧，工行周二獲３﹒３５億元北水買入，本周連續兩日淨流

入額已達６﹒７億元，而建行周二亦有１﹒５億北水流入，連同周一數字，兩日淨買入額近

２﹒９億元。受惠於內地將發放５Ｇ商用牌照，鐵塔獲１﹒５７億元北水買入，股價大漲

３﹒８３％。

不過，中行就遭２﹒１２億元北水沽出，股價跌０﹒６２％。有傳停擺近一年的保險中介牌

照審批或重新開閘，新華保險股價大跌４﹒４６％，約１﹒１８億元北水流出該股。而吉利汽車

亦有１８４６萬元北水流出，股價跌２﹒１９％。（ｓｋ）

