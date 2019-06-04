  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2019 17:41

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入９﹒７億，買工行鐵塔建行沽中行新華

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國官方就反壟斷問題調查科技公司，消息引發納指急挫，而十
年期美國國債孳息率失守２﹒１％關，引發市場擔憂情緒。港股周二呈高開低走格局，受澳門賭
收及海南省或開賭消息影響，濠賭股表現疲弱；而內地官方抽檢藥企進行會計檢查，也令石藥（
０１０９３）等醫藥股走軟。港股高開１００點報２６９９４，已為全日最高位，其後指數轉升
為跌，最低見２６６９７點，再創逾４個月低位，恆指最終收報２６７６１，跌１３２點或０﹒
４９％。
　　北水周二淨流入９﹒７３億人民幣，較上日減少２﹒８８億人民幣或２２﹒８％，創近兩周
新低。按額度計算，北水淨買入最多的個股依次為工商銀行（０１３９８）、中國鐵塔
（００７８８）及建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是中國銀行（０３９８８）、新
華保險（０１３３６）及吉利汽車（００１７５）。
　　主板成交７８３﹒０８億元，減少５﹒３２％，港股通成交６５﹒７９億元，佔總成交約
８﹒４％。

＊工行兩日錄６﹒７億北水淨買盤＊

　　工行、建行多日來持續受北水追捧，工行周二獲３﹒３５億元北水買入，本周連續兩日淨流
入額已達６﹒７億元，而建行周二亦有１﹒５億北水流入，連同周一數字，兩日淨買入額近
２﹒９億元。受惠於內地將發放５Ｇ商用牌照，鐵塔獲１﹒５７億元北水買入，股價大漲
３﹒８３％。
　　不過，中行就遭２﹒１２億元北水沽出，股價跌０﹒６２％。有傳停擺近一年的保險中介牌
照審批或重新開閘，新華保險股價大跌４﹒４６％，約１﹒１８億元北水流出該股。而吉利汽車
亦有１８４６萬元北水流出，股價跌２﹒１９％。（ｓｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道04/06/2019
《開市Good Morning》黃麗幗：鐵塔守穩百天線宜開長倉
FOCUS04/06/2019
【FOCUS】「超級周」來臨 首腦、央行看點多
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金