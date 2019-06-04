《美元走勢－羅明立》降息憂慮美元受壓，歐元仍有反彈空間

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒０６ １０７﹒８２ １０８﹒０５

歐元╱美元 １﹒１２７７ １﹒１２４２ １﹒１２４４

英鎊╱美元 １﹒２６８７ １﹒２６５７ １﹒２６６３

美元╱瑞郎 ０﹒９９３３ ０﹒９８９８ ０﹒９９２１

美元╱港元 ７﹒８４２１ ７﹒８３４８ ７﹒８３６２



《美元走勢》市場仍受環球緊張貿易關係困擾，周一（３日）延續了上周五（３１日）的大

幅波動。美股再度大跌，傳統避險資產日圓、黃金等則大幅飆升。昨日有美聯儲官員表示，全球

貿易緊張和美國通脹的疲軟，使美聯儲有理由在年內降息。

數據方面，美國５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５０﹒５，創近１０年來新低，其中

新訂單分項指數近１０年來首次陷入萎縮。同日公布的美國５月ＩＳＭ製造業指數為５２﹒１，

亦差於市場預期，並創２年半新低。美元受壓，連續兩日跌，美元指數最低跌至９７﹒１０的水

平，失守的話技術走勢將明顯轉弱。

受美元下跌影響，歐元出現反彈，歐元兌美元周一最高升至１﹒１２６０上方。隨著市場對

於美聯儲降息預期的增加，歐元短期或將繼續受益上揚。但歐元仍受到歐洲基本面惡化的負面影

響，反彈幅度不宜過分樂觀。本周將舉行歐洲央行議息會議，投資者預期歐央行很可能維持目前

政策不變，但會後聲明或將暗示政策立場的改變。在目前緊張貿易關係下，歐洲經濟復甦變得更

加困難，逼使歐央行在將來再度放鬆貨幣政策以刺激經濟。不過就短期來說，歐元仍有反彈空間

，建議可於１﹒１２３０附近買入歐元兌美元，目標價１﹒１３５０，若跌穿１﹒１２００則考

慮止損離場。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２４０ １﹒１３５０ １﹒１１９０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２７５０ １﹒２６００ １﹒２８００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

