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即市新聞

04/06/2019 17:10

《美元走勢－羅明立》降息憂慮美元受壓，歐元仍有反彈空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒０６　　　１０７﹒８２　　　１０８﹒０５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２７７　　　１﹒１２４２　　　１﹒１２４４
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２６８７　　　１﹒２６５７　　　１﹒２６６３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３３　　　０﹒９８９８　　　０﹒９９２１
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４２１　　　７﹒８３４８　　　７﹒８３６２

　　《美元走勢》市場仍受環球緊張貿易關係困擾，周一（３日）延續了上周五（３１日）的大
幅波動。美股再度大跌，傳統避險資產日圓、黃金等則大幅飆升。昨日有美聯儲官員表示，全球
貿易緊張和美國通脹的疲軟，使美聯儲有理由在年內降息。
　　數據方面，美國５月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ終值為５０﹒５，創近１０年來新低，其中
新訂單分項指數近１０年來首次陷入萎縮。同日公布的美國５月ＩＳＭ製造業指數為５２﹒１，
亦差於市場預期，並創２年半新低。美元受壓，連續兩日跌，美元指數最低跌至９７﹒１０的水
平，失守的話技術走勢將明顯轉弱。
　　受美元下跌影響，歐元出現反彈，歐元兌美元周一最高升至１﹒１２６０上方。隨著市場對
於美聯儲降息預期的增加，歐元短期或將繼續受益上揚。但歐元仍受到歐洲基本面惡化的負面影
響，反彈幅度不宜過分樂觀。本周將舉行歐洲央行議息會議，投資者預期歐央行很可能維持目前
政策不變，但會後聲明或將暗示政策立場的改變。在目前緊張貿易關係下，歐洲經濟復甦變得更
加困難，逼使歐央行在將來再度放鬆貨幣政策以刺激經濟。不過就短期來說，歐元仍有反彈空間
，建議可於１﹒１２３０附近買入歐元兌美元，目標價１﹒１３５０，若跌穿１﹒１２００則考
慮止損離場。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２４０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１９０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２７５０　　　１﹒２６００　　　１﹒２８００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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