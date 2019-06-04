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即市新聞

04/06/2019 11:23

【港元利率】港元回軟重返７﹒８４算，一個月息維持兩厘以上

　　《經濟通通訊社４日專訊》近日走強的港元匯價今日回軟，重上７﹒８４兌一美元的水平，
最新報７﹒８４１５。拆息方面，短息走低，長息續升，與樓按相關的一個月拆息更連升１２日
，定盤報２﹒０３２５０厘，與美元息差大致維持於４０個基點。
　　同時，三個月拆息亦微升至２﹒１４２１４厘，連升１２日，續創今年１月２日以來新高，
與美元息差維持於３６個基點。六個月和十二個月拆息分別漲至２﹒２１５３６厘和
２﹒３７５１８厘。
　　月結過後，短息繼續回落，隔夜息進一步跌至１﹒３３２１４厘，一周錢亦跌至
１﹒６０４６４厘。　
　　華僑永亨銀行昨日發表報告指出，潛在的大型ＩＰＯ疊加接踵而至的季節性因素，或有助一
個月和三個月港元拆息在短期內站穩在１﹒５厘上方，同時為港元帶來短暫支撐。在此情況下，
港元定期存款利率或在短期內繼續高企。儘管如此，該行依然認為今年商業銀行的融資壓力不會
大升，因為三項因素可能限制港元拆息的上升空間。第一，由於貿易戰擔憂及美聯儲降息預期推
低美債收益率，美元拆息承壓。第二，受經濟前景轉弱及貿易戰升級的影響，貸款需求保持低迷
。第三，在港美息差進一步擴大的壓力有限，以及資金流出風險可控的情況下，銀行業總結餘短
期內可能維持在５００億元左右。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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