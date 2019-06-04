【本港樓市】政府：５月住宅買賣合約按月升４﹒９％

《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處今日公布，５月份送交土地註冊處註冊的住宅樓宇買

賣合約共８２０８份，較４月份上升４﹒９％，與去年５月比較，亦升４８﹒６％，涉及合約總

值７８４億元，按月升１１﹒９％，按年升５０﹒３％。

５月份所有種類樓宇買賣合約共１０３５３份，按月上升４﹒５％，按年上升３２﹒９％，

涉及合約總值９０３億元，按月上升３﹒９％，按年上升４２﹒３％。

另外，５月份市民查冊的次數共約４９﹒７５萬次，按月上升１１﹒９％，按年則下跌１％

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