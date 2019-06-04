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即市新聞

04/06/2019 15:15

【本港樓市】政府：５月住宅買賣合約按月升４﹒９％

　　《經濟通通訊社４日專訊》土地註冊處今日公布，５月份送交土地註冊處註冊的住宅樓宇買
賣合約共８２０８份，較４月份上升４﹒９％，與去年５月比較，亦升４８﹒６％，涉及合約總
值７８４億元，按月升１１﹒９％，按年升５０﹒３％。
　　５月份所有種類樓宇買賣合約共１０３５３份，按月上升４﹒５％，按年上升３２﹒９％，
涉及合約總值９０３億元，按月上升３﹒９％，按年上升４２﹒３％。
　　另外，５月份市民查冊的次數共約４９﹒７５萬次，按月上升１１﹒９％，按年則下跌１％
。（ｃｌ）

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