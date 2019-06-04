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04/06/2019 17:26

【本港樓市】利嘉閣：５月樓宇買賣重登久違六年半萬宗水平

　　《經濟通通訊社４日專訊》利嘉閣指出，一手市場造好，加上二手及工商舖表現平穩，帶動
整體物業登記量在６年半後，重登單月逾１萬宗的新高；惟料六月份整體樓宇買賣登記量或有機
會錄得近四成的顯著跌幅，回落至三月份時約６５００宗的水平。
　　根據土地註冊處數據所得，今年五月份全港共錄１０３４６宗樓宇買賣登記（數字主要反映
四月中旬至五月上旬的樓市實際狀況），按月上升４％，創下２０１２年十二月以來的單月新高
，並於期內首度重上萬宗水平。至於上月整體物業登記總值則微跌３％，錄得８９１﹒５４億元
，為過去２５個月以來第三多的月份。

＊一手私宅買賣登記按月升１６％＊

　　一手私宅買賣持續強勢，受惠大型新盤銷情理想，加上發展商因應空置稅即將實施而加快推
售餘貨帶動，刺激五月份一手私宅買賣登記共錄３２０７宗，按月再升１６％；而月內登記總值
亦相應增加１５％，錄得３１７﹒７１億元。至於月內一手私宅登記量最多的３個新盤分別為海
日灣ＩＩ（５９６宗）、ＭＯＮＴＡＲＡ（５１３宗）及瑧樺的（２０６宗）。
　　二手住宅市場表現維持穩定，當中二手私宅買賣登記守於４６００宗水平之上，反映置業需
求仍然熾熱，市場購買力持續釋放。市場氣氛表現良好，五月份二手私宅買賣合約登記按月持平
，錄得４６１８宗，微跌１３宗；而月內登記總值同見平穩，全月錄得４３２﹒４５億元，輕微
回落不足１％。

＊六月數字料受累於貿易戰及股市回調＊

　　至於非住宅市場，買賣登記大致靠穩，其中商廈及店舖登記均見上升，連同純車位表現亦見
造好，帶動整體工商舖及其他物業登記量繼續貼近１４００宗的水平。但個別範疇錄得跌幅，月
內非住宅登記共有１３９９宗，較四月的１４５２宗按月微跌４％；涉及登記金額則錄得４１％
的明顯跌幅，全月僅有９３﹒２６億元。
　　利嘉閣亦表示，上述五月份登記數主要反映四月下旬至五月初市況，故中美貿易戰轉趨惡化
的影響將在本月的登記數才會呈現。縱然六月份料有不少新盤應市，惟未必可趕及同月登記，故
預期受貿易戰及股市回調影響下，六月份整體樓宇買賣登記量或有機會錄得近四成的顯著跌幅，
回落至三月份時約６５００宗的水平，相信要待六月中下旬有大型新盤開售，才可帶動整體入市
氣氛回升。（ｔｆ）

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