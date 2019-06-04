《再戰明天》習近平訪俄，特朗普訪愛爾蘭，美公布ＡＤＰ就業變動

《經濟通通訊社４日專訊》明日（５日），國家主席習近平應邀訪問俄羅斯，美國總統特朗

普訪問愛爾蘭。



＊習近平應邀訪俄，特朗普訪問愛爾蘭＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明午３：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）舉行記

者會，報告２０１９年中國在第四條磋商的初步結果。發言者包括ＩＭＦ亞太部副主任

Ｋｅｎｎｅｔｈ Ｋａｎｇ以及ＩＭＦ駐華代表處高級代表席睿德。

８：３０ｐｍ，美國芝加哥聯儲總裁埃文斯接受一個節目的直播訪問。１０：００ｐｍ，美

國參議院金融委員會就美聯儲理事鮑曼獲得續任的提名案舉行聽證會。

「美聯儲傾聽：貨幣政策策略、工具與溝通實務」會議。出席官員有美聯儲副主席克拉里達

（９：４５ｐｍ）、波士頓聯儲總裁羅森格倫（１１：１５ｐｍ）。

４：００ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登在央行主辦的一場活動發表講話。５：４５ｐｍ，

前歐洲央行首席經濟學家普雷特就宏觀經濟與金融穩定發表演講。９：４５ｐｍ，亞特蘭大聯邦

儲備銀行總裁博斯蒂克出席一場活動。

國際貨幣金融機構官方論壇（ＯＭＦＩＦ）與凱投宏觀舉行一場公開演說和小組討論。

明日，中國國家主席習近平應俄羅斯總統普京邀請訪俄（至６月７日），此外，美國總統特

朗普訪問愛爾蘭。



＊澳洲公布第一季國內生產總值，歐元區公布４月零售銷售＊



明日印度股市假期休市。

在數據方面，明早９：３０ａｍ，澳洲公布第一季國內生產總值（經季節調整）季率料由

０﹒２％擴張至０﹒４％；年率料由２﹒３％放緩至１﹒８％。０９：４５ａｍ，中國公布５月

財新服務業採購經理人指數，料由５４﹒５下滑至５４。

明午５：００ｐｍ，歐元區公布４月生產者物價指數，月率料由０﹒１％升上０﹒２％；年

率料由２﹒９％升上３﹒１％。歐元區４月零售銷售月率料由持平降至負０﹒５％；年率料由

１﹒９％回落至１﹒５％。



＊美國公布５月ＩＳＭ非製造業綜合指數＊



８：１５ｐｍ，美國公布５月ＡＤＰ就業變動，料由２７﹒５萬減少至１８﹒５萬。

９：４５ｐｍ，美國公布５月服務業採購經理人指數，料由５３下滑至５０﹒９。

１０：００ｐｍ，美國公布５月ＩＳＭ非製造業綜合指數，料由５５﹒５下滑至５５﹒４。



＊香格里拉和中國生物製藥開股東會＊



在本港，明日開股東會的公司有：香格里拉（亞洲）（０００６９）、九龍建業

（０００３４）、中國生物製藥（０１１７７）、鳳凰衛視（０２００８）和天津發展

（００８８２）等。

匯銀智慧社區緩（０１２８０）和德益控股（０８５２２）派業績。（ｈｏ）

