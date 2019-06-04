【本港樓市】新世界元朗新盤命名為「瑧頣」，擬最快今個月開售

《經濟通通訊社４日專訊》新世界（０００１７）宣布，全新元朗龍田住宅項目正式命名為

「瑧頤 ＡＴＲＩＵＭ ＨＯＵＳＥ」，項目現正待批預售樓花同意書，擬最快今個月開售，並

於短期內展開軟售。項目提供３１３伙，單位間隔多元化，有開放式、一房、兩房及三房，主打

一房間隔。單位實用面積約２２０平方呎至５７０平方呎不等。

新世界上半年新盤銷情理想，位於九龍的「瑧尚」及「瑧樺」已售罄。據悉，新世界對元朗

新盤銷情有信心，預計買家比例為年輕用家居多，另亦不乏投資者。（ｋｙ）

