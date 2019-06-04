《經濟通通訊社４日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，５月份合約銷售金額５３５﹒３
億元（人民幣．下同），按年增長２８％，合約銷售面積４９７﹒３萬平方米，按年增長
２９﹒１％，合約銷售均價為每平方米１０７６４元。（ｓｋ）
04/06/2019 16:38
《神州民企》恒大５月合約銷售額按年增長２８％至５３５億元人幣
《經濟通通訊社４日專訊》中國恆大（０３３３３）公布，５月份合約銷售金額５３５﹒３
億元（人民幣．下同），按年增長２８％，合約銷售面積４９７﹒３萬平方米，按年增長
２９﹒１％，合約銷售均價為每平方米１０７６４元。（ｓｋ）
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