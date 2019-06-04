《小傳日記》魚缸又失勢，再創四月低；ＱＱ失關口，醫藥股作嘔！

《小傳日記》隔晚（３日）花旗國話要調查班科技巨企，可能涉及反壟斷問題，嚇到納指急

急腳低收逾百點。亞洲「孖屐」今日（４日）都係走弱，其中香江魚缸今日呈高開低走格局，並

一度低見２６６７１點，再創下四個月低位。馬交佬呢兩日走勢疲弱，除咗賭收表現麻麻之外，

海南個邊聽聞又想搞賭，變相同馬交爭飯食；而豬肉佬氣勢漸強，主要因為阿爺肯放水支持，萬

洲（００２８８）都升起２巴仙並為今日最佳藍戰士。

恆指收報２６７６１點，跌１３２點或近半巴仙，成交額７８３億銀跌約半成；國企指數收

報１０３４１點，跌８９點或近１巴仙。

Ａ場今日同樣走弱，上證收報２８６２點，跌２７點或近１巴仙；深證收報８７４８點，跌

１０８點或逾１巴仙。兩市成交４２２４億銀人民幣。

重磅藍戰士方面，生發發（００３８８）回吐逾近１巴仙，收報２４４﹒６銀。ＱＱ

（００７００）早排話收購Ｎｅｘｏｎ，而加又話唔玩，股價失守３３０銀，跌近２％報

３２７﹒２銀。建行（００９３９）跪低逾半巴仙，報６﹒１４銀。中移動（００９４１）今日

回吐一格報７０﹒４銀。ＡＩＡ（０１２９９）表現牛皮，跌兩亳半子，報７２﹒２銀。



＊康美累街坊藥佬好滄桑，前景唔可取鐵鳥急散水＊



事緣Ａ場醫藥街坊康美藥業（滬：６００５１８）因為虛報３００億人仔貨幣資金，搞到中

證監同財政部鬼咁嬲嬲豬，為咗睇吓係咪仲有其他藥佬蒙混過關，一共隨機抽查７７間藥佬做檢

查，其中，復藥（０２１９６）就榜上有名，全日跌低近３巴仙，報２２﹒３銀。石藥

（０１０９３）蒸發約４巴仙，報１２﹒０８銀，仲要係全日最差嘅藍戰士。中生製藥

（０１１７７）就唔見超過２巴仙，報７﹒６２銀。神州中藥（００５７０）就勁跌近６巴仙，

報３﹒９３銀。

呢排「孖屐」一直擔心因為貿易戰嘅關係令到石油需求減少，油價呢幾日不停插水。雖然油

價尋底有利鐵鳥成本下降，但同時國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）對今年全球航空業大撥冷水，

預計今年全球航空業利潤，會由上年嘅３００億美金，縮水至２８０億美金，搞到鐵鳥全線低飛

，南航（０１０５５）唔見咗逾２巴仙，報４﹒９６銀。國航（００７５３）插水近２巴仙，報

６﹒９９銀。東航（００６７０）就唔見咗約１巴仙，報４﹒２４銀。國泰（００２９３）就微

微飛起近半巴仙，報１１﹒２銀。



＊按揭數量升匯豐好得戚，牌照或實施內險走勢異＊



根據經絡按揭轉介研究部，同埋土地註冊處最新資料顯示，５月按揭數量升８１﹒３巴仙至

１０９０６單，創近八年新高，當中獅子銀行稱霸。不過，香江錢莊今日個別發展，匯控

（００００５）連跌四日兼四連陰，累挫超過３巴仙後，今日反彈踢高半巴仙，報６３﹒７銀。

中銀香江（０２３８８）升半巴仙，收３０﹒０５銀。恆生（０００１１）跌３毫子，報

１９５﹒１銀。東亞（０００２３）走低近半巴仙，報２４﹒２銀。渣打（０２８８８）軟２毫

子，報６７﹒３銀。

有「孖屐」吹風指，停咗近一年嘅保險中介牌照審批或者會重新開始，而《保險中介行政許

可及備案實施辦法》徵求緊同業嘅意見，很快就會落地實施。內險佬全面仆低，國壽

（０２６２８）跌２巴仙，報１７﹒７８銀。太平（００９６６）仆低近半成，報１９﹒０４銀

。新華保險（０１３３６）蒸發逾４巴仙，報３４﹒３銀。人保（０１３３９）跌近１巴仙，報

３﹒０５銀。平安（０２３１８）走低近２巴仙，報８５﹒２銀。



＊海南傳開賭馬交佬潦倒，香江的驕傲維他奶新高＊



見到上星期馬交博彩收入升，但馬交濠賭佬噚日跌都已經知道有古怪！原來無幾遠嘅海南省

傳賭業解禁，意味以後整個神州嘅南方唔止得馬交得有賭，自然競爭大咗，所以本身業績已經麻

麻嘅馬交濠賭佬唔跌至奇啦！今日以新濠國際（００２００）跌得最傷，全日唔見４巴仙，報

１４﹒７８銀；金沙（０１９２８）亦跌２巴仙，報３３﹒６銀；澳博（００８８０）同永利馬

交（０１１２８）就齊齊跌逾２巴仙，分別報８﹒４７銀同１５﹒１４銀；美高梅

（０２２８２）跌近２巴仙，報１１﹒２８元；一哥銀娛（０００２７）就跌近１巴仙，報４６

銀。

維他奶（００３７５）可以話係香江人嘅驕傲，力壓一眾食品佬成為跌市奇葩。今日佢再創

歷史新高見４４﹒１銀，埋單仲有近１巴仙升幅報４２﹒９銀，勁啊！其他食品佬表現就麻麻囉

，藍戰士入邊旺旺（００１５１）就跌近２巴仙，報５﹒６８銀。賣啤酒嘅青啤

（００１６８）、潤啤（００２９１）同樣捱沽，前者急挫４巴仙報４５﹒３銀，後者亦跌逾

３巴仙收３３﹒２５銀。豬瘟幾嚴重相信大家都知，為咗確保豬肉市場有效供應，神州擬以及給

予生豬養殖企業貸款貼息支持。不過兩隻神州豬肉佬就各自收跌，唔知有咩警示呢？雨潤

（０１０６８）跌近３巴仙，報１﹒０７銀；中糧肉食（０１６１０）亦挫近４巴仙，報

２﹒６１銀；萬洲就反而升逾２巴仙，報７﹒０１銀，做埋表現最好藍戰士！請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

