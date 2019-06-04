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即市新聞

04/06/2019 10:14

《真知灼見－溫灼培》如何解讀周小川對人民幣言論

　　《真知灼見》擔心美國同時與多國發生貿易紛爭會嚴重損害美國經濟，加上美國５月份
ＩＳＭ供應協會製造業數字回落至自２０１６年１０月以來最低水平的５２﹒１指數點，及聖路
易斯聯儲銀行總裁布拉德（Ｊａｍｅｓ　Ｂｕｌｌａｒｄ）昨晚指，隨著環球貿易風險增強及面
對美國國內的低通脹環境，聯儲局可能需要快將減息。昨晚投資者繼續大舉把資金轉向美債市場
避險及鎖定息率，使具指標性的美國１０年債息急降，今早於亞洲市場回落至２﹒０８８３％。
而據美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計聯儲局於９月１８日的議息會減息機會已達至
９３％，即差不多已是市場共識。預期美國快將減息，美元匯價明顯受壓，美匯指數今早回落至
９７﹒２０指數點水平。當中尤以澳元及新西蘭元的反彈最為顯著。但今天稍後本港時間中午
１２：３０，澳洲將會議息，澳洲也有相當高機會減息。屆時可能會使澳元匯價受壓。料澳元龐
大技術阻力於７０美仙水平。
　
　　回觀人民幣。於５月底，人行曾公開力挺人民幣匯價，解釋人行不願見人民幣匯價跌破７算
兌１美元的關口。其論點主要為人民幣跌破７算雖可有利國內出口，但與此同時亦可能會引發市
場對人民幣的信心危機，使大量資金流離開中國情況出現。所以如容許人民幣跌破７，對中國而
言最終可能只會是得不償失。不過上周五（３１日），人民銀行前行長周小川向外表達了其想法
，指貨幣應由市場供求決定其走勢，揚言７算非底線。上述言論一出，市場隨即擔心人民幣匯價
跌，並一度減持人民幣。
　
　　對於周小川的言論，筆者實在不感到驚訝。因為按照２０１８年全年數字所見，美國只佔中
國整體出口約１９％。如其他貨幣兌美元全線跌，中央如繼續把人民幣保持與美元不變，中國與
其他國家的出口競爭力將會大大被削減。所以人行於５月底，就不願見人民幣匯價跌破７算的講
法，相信是以當時美元匯率水平而言。但如日後美元一旦大升，其他外幣急跌，料人民幣跌破７
算的機會仍大。相反，如日後美元大跌外幣回升，這樣相信人民幣亦無需跌破７算兌美元。所以
關心人民幣的投資者，建議重點觀察仍是整體美元匯價走勢的大方向。至於人行的言論，相信只
想告訴市場，人行會繼續保持人民幣與一籃子貨幣匯價變化，不會刻意把人民幣大幅貶值而已。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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