【積金檢閱】理柏：５月強積金均跌逾４％，中國股票基金跌逾一成

《環富通基金頻道４日專訊》據理柏的資料顯示，今年５月底止各類強積金整體平均錄得

４﹒０２％單月跌幅，當中以港元債券基金表現最好，單月升１﹒１０％。環球債券（當地貨幣

）基金為第二佳，單月漲１﹒００％；表現最差的為中國股票基金，單月跌１０﹒０８％。

資料顯示，截至５月底止三個月內，港元債券基金表現最佳，升２﹒０１％；中國股票基金

表現最差，跌８﹒２２％。

年內迄今，美國股票基金表現最好，升１１﹒１８％；表現最差的為南韓股票基金，跌

４﹒６３％。



表列各類別強積金基金截至５月底止表現：



１個月回報 ３個月回報 年內迄今

資產類別 （％，以港元計）

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港元債券 １﹒１０ ２﹒０１ ２﹒８１

環球債券（當地貨幣） １﹒００ １﹒６１ ２﹒５６

亞太區當地貨幣債券 ０﹒１７ ０﹒１６ ２﹒１２

港元貨幣市場 －０﹒１４ －０﹒０３ ０﹒４２

保本基金 －０﹒３９ ０﹒４２ ２﹒０３

港元保守混合型 －０﹒７２ １﹒０１ ４﹒０４

其他債券 －１﹒１８ －１﹒２５ １﹒０６

人民幣債券 －１﹒３４ －１﹒３９ １﹒５６

其他貨幣市場 －１﹒７５ －１﹒８７ ０﹒３７

其他絕對回報 －２﹒０７ ０﹒１４ ４﹒５７

其他靈活混合型 －２﹒２１ －０﹒５０ ３﹒７３

醫療保健股票 －２﹒３３ －４﹒９０ ２﹒８０

港元平衡混合型 －３﹒２３ －０﹒７７ ５﹒１９

日本股票 －４﹒５８ －３﹒０２ ３﹒６４

港元進取混合型 －４﹒８８ －２﹒３６ ４﹒９７

其他目標期限 －５﹒２８ －１﹒９３ ６﹒２０

歐洲股票 －６﹒０３ －２﹒１３ ７﹒３８

美國股票 －６﹒２３ －１﹒０３ １１﹒１８

環球股票 －６﹒２７ －２﹒８８ ６﹒６２

亞太區股票 －６﹒７８ －２﹒５５ ８﹒３３

其他股票 －６﹒８２ －４﹒５５ ３﹒０４

亞太區（除日本）股票 －６﹒９３ －４﹒１３ ３﹒９６

南韓股票 －７﹒５９ －７﹒４２ －４﹒６３

香港股票 －８﹒７０ －５﹒６２ ５﹒０８

大中華股票 －９﹒７６ －５﹒９５ ５﹒１９

中國股票 －１０﹒０８ －８﹒２２ ２﹒７８

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Ｇｒａｎｄ Ｔｏｔａｌ －４﹒０２ －１﹒７９ ４﹒４１

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資料來源：理柏香港，截至２０１９年５月３１日



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