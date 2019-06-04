《匯海澤言－葉澤恆》市場避險情緒未降溫，日圓成資金避難所

《匯海澤言》美國服務業擴張意外出現放緩，加上聖路易聯儲銀行行長布拉德昨日表示，由

於美國通脹持續未達到局方訂下的２％目標，故支持減息。由於布拉德今年於會議內有投票權，

令局方減息的壓力開始增加。上星期，聯儲局副主庸克拉里達曾經開出兩大減息的條件，分別是

美國通脹有持續下行的傾向，與及全球經濟增長有進一步放緩的風險，似乎都反映局方開始打開

口牌。市場目前估計，聯儲局今年下半年將至少減息一次，最多可能減息三次。在這情況下，難

怪美元匯價昨日出現明顯壓力，預料美匯指數短期仍在９７至９８﹒３之間上落。



＊意大利及德國成歐洲火藥，留意歐洲央行會否提出減息＊



歐洲議會選舉後，對多國帶來的政治震盪，仍然持續。先有德國總理默克爾執政聯盟內的社

會民主黨，由於於選舉中欠理想，黨主席宣布辭職，對２０２１年才任滿的默克爾執政聯盟，可

能帶來不明朗因素。另一方面，意大利北方聯盟在歐洲議會選舉中有不俗的表現，但由於在選舉

宣傳時，多次針對聯盟政府內另一政黨的五星運動，令五星運動於選舉中受挫，並影響了兩黨之

間的關係。意大利總理今晨召開記者會時，表明希望雙方放下近期的敵對態度，否則將會辭職，

並尋求大選。

意大利副總理便表示，決定意大利是否提高政府開支，應是考慮當時的失業率，而非歐盟的

赤字上限。他並表示，當失業率回落至５％時，意大利將遵守全球的規則，暗示目前遵守歐盟規

則並非合適時機。預料歐元兌美元短期可能在１﹒１１７０至１﹒１２７０之間上落。投資者要

留意歐洲央行本周四議息後，會否透露進一步減息的可能性。



＊日圓匯價持續強勢，留意央行行長黑田東彥周四講話＊



市場的避險情緒持續升溫，加上美國可能提早減息，令美元匯價受壓，對日圓有利好的作用

。雖然上周五公布的４月份零售銷售較預期差，但工業生產較市場預期理想，與及企業資本開支

增長加快，均利好日圓匯價。日本央行行長黑田東彥將於本周四講話，看會否言論令日圓匯價近

期強勢降溫。預料美元兌日圓短期在１０７﹒３０至１０８﹒７０之間上落。

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

