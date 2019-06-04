《宏策俊見－陳俊業》若基本面仍未轉差，放水預期下考慮分段吸納

《宏策俊見》回顧５月份環球股市下跌，應驗了「五窮」，不少市場人士擔心於「五窮月」

後，會否出現「六絕月」。然而，基於中美貿易的不明朗因素仍然難以短期內消退，筆者認為，

環球資產市場表現仍會一段時間受壓，所以「五窮」後，不單可能出現「六絕」，７月也難有機

會「翻身」，或要去到８月才能見到曙光。

筆者對大市的觀點主要有三個，第一，就是預期中美關係的「新階段」將先延續至今年８月

，期間市場情緒仍受到困擾。這個觀點可分為三個原因所支持，首先，中美雙方態度上仍處於不

主動尋求談判的狀態，相信在本月底舉行Ｇ２０峰會上的「特習會面」將難有結果。其次，倘若

中美雙方再「你一拳、我一腳」，預期戰線或將再進一步拖長。第三，美國總統特朗普同時向多

個國家進行貿易施壓，預期國際貿易關係將更複雜。

話雖如此，第二個觀點是認為，市場壓力將主要來自負面情緒而不是基本面急速轉差，目前

無論是整體經濟環境或是企業盈利的增長預期仍然穩定，所以縱使股市持續調整，下行壓力將較

大機會反映於估值壓縮之上，若這情況出現，這或意味估值將變得更吸引。

第三個觀點，就是環球央行的「放水」壓力正在上升。現時市場關注美債息率倒掛問題，除

了長息下行外，短息高企也是導致倒掛的主要原因，由於短息與美聯儲貨幣政策相關，所以為何

美聯儲的減息壓力正在加大。事實上，從彭博利率期貨數據顯示，年內美聯儲的減息概率已升至

９成以上，意味美聯儲的「放水」壓力已經加大。

綜合以上三點，相信市場情緒在未來兩個月仍會受到貿易戰的困擾，但只要基本面仍未轉差

，「放水」預期延續，於調整期部署分段吸納仍然是較為明智的決定。

《晉裕環球資產管理投資研究部投資策略師 陳俊業》

