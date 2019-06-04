《宏觀銓局－馬桂銓》全球貿易：美國有何特別

《宏觀銓局》自５月以來，市場焦點已經從「風險高或低」轉為「貿易戰或協議」。雖然我

們不能完全否定雙方能在短時間內達成協議的可能，但從中美兩國近日的言論，投資者都為全球

兩大經濟體之間的長期貿易戰開始作出準備。美方起草的貿易協議，中國稱之為「不平等條約」

，而美國總統特朗普亦急於想要為美國爭取最佳條件，目的不外是為２０２０年競選連任增加籌

碼。所以要雙方短時間內達成共識，機會是相對較低。

有讀者問及：美國有什麼特別？中國何以不能放棄美國，改和歐盟貿易？我們可從經濟理論

回答。假使家庭和企業都行事保守，只量入為出，整體經濟會靠穩但將不見增長。要經濟有增幅

就要透過借貸。舉例說，一家公司借錢投資新設備，或家庭貸款來提高生活水平。若果企業對前

景樂觀，自然會借錢投資，擴大規模以應付未來需求。同理，有人若認為家中需要某些商品，如

智能電話或雪櫃，他們即使要分期供款亦會購買。本質上，你的支出應等同其他人的收入。只要

眾多企業和家庭同時借錢投資或消費，整體收入自然同步增加，帶動整體經濟增長。隨著收入增

加，企業和家庭都可以償還貸款，循環得以繼續。總而言之，經濟增長通常都在願意借貸和消費

的經濟體出現。對比其他經濟體，美國企業和家庭都對未來較為樂觀，更願意借錢，令美國成為

全球最大消費市場。美國２０１７年家庭消費總額超過１３萬億美元，比起第二大消費市場的中

國大三倍，難怪所有企業都想進入美國市場分一杯羹。這就是美國經濟獨特之處。

撇除貿易因素，近期歐美經濟數據反映市場氣氛謹慎。美國方面，全國採購經理指數

（ＰＭＩ）在５月下跌至多年低位。４月耐用品數據走勢疲弱，二手房屋銷售在２月急升後連跌

兩個月。下星期公布４月消費者支出、外貿和庫存數據將為我們提供更多關於第二季度表現的資

訊。不過，美國勞動市場似乎並未受到近期經濟增長放緩所影響。首次申請失業救濟金人數已連

續三周下降，應該有助於支持消費信心和實際消費。歐洲方面，採購經理指數（ＰＭＩ）數據表

現不一，方向大致不變但細節參差不齊。另外，５月消費者支出出乎意料上升，反映勞動市場仍

然穩固。歐洲央行本周數據顯示，今年第一季薪酬增長加快新經濟復甦後的新高位。

資產配置方面，即使近期宏觀經濟數據並非特別出眾，筆者仍稍為樂觀。經濟增長放緩最嚴

重的時期或許已經過去，發達市場的商業周期亦應開始會改善。但貿易爭端再度升級則打擊投資

情緒，情況持續的話，實體經濟（包括商業信心和資本投資）會深受影響。故此筆者在股票和債

券之間保持中立。地區則繼續以美國為首，歐洲僅次之。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

