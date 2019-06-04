  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2019 10:00

《宏觀銓局－馬桂銓》全球貿易：美國有何特別

　　《宏觀銓局》自５月以來，市場焦點已經從「風險高或低」轉為「貿易戰或協議」。雖然我
們不能完全否定雙方能在短時間內達成協議的可能，但從中美兩國近日的言論，投資者都為全球
兩大經濟體之間的長期貿易戰開始作出準備。美方起草的貿易協議，中國稱之為「不平等條約」
，而美國總統特朗普亦急於想要為美國爭取最佳條件，目的不外是為２０２０年競選連任增加籌
碼。所以要雙方短時間內達成共識，機會是相對較低。
　　有讀者問及：美國有什麼特別？中國何以不能放棄美國，改和歐盟貿易？我們可從經濟理論
回答。假使家庭和企業都行事保守，只量入為出，整體經濟會靠穩但將不見增長。要經濟有增幅
就要透過借貸。舉例說，一家公司借錢投資新設備，或家庭貸款來提高生活水平。若果企業對前
景樂觀，自然會借錢投資，擴大規模以應付未來需求。同理，有人若認為家中需要某些商品，如
智能電話或雪櫃，他們即使要分期供款亦會購買。本質上，你的支出應等同其他人的收入。只要
眾多企業和家庭同時借錢投資或消費，整體收入自然同步增加，帶動整體經濟增長。隨著收入增
加，企業和家庭都可以償還貸款，循環得以繼續。總而言之，經濟增長通常都在願意借貸和消費
的經濟體出現。對比其他經濟體，美國企業和家庭都對未來較為樂觀，更願意借錢，令美國成為
全球最大消費市場。美國２０１７年家庭消費總額超過１３萬億美元，比起第二大消費市場的中
國大三倍，難怪所有企業都想進入美國市場分一杯羹。這就是美國經濟獨特之處。
　　撇除貿易因素，近期歐美經濟數據反映市場氣氛謹慎。美國方面，全國採購經理指數
（ＰＭＩ）在５月下跌至多年低位。４月耐用品數據走勢疲弱，二手房屋銷售在２月急升後連跌
兩個月。下星期公布４月消費者支出、外貿和庫存數據將為我們提供更多關於第二季度表現的資
訊。不過，美國勞動市場似乎並未受到近期經濟增長放緩所影響。首次申請失業救濟金人數已連
續三周下降，應該有助於支持消費信心和實際消費。歐洲方面，採購經理指數（ＰＭＩ）數據表
現不一，方向大致不變但細節參差不齊。另外，５月消費者支出出乎意料上升，反映勞動市場仍
然穩固。歐洲央行本周數據顯示，今年第一季薪酬增長加快新經濟復甦後的新高位。
　　資產配置方面，即使近期宏觀經濟數據並非特別出眾，筆者仍稍為樂觀。經濟增長放緩最嚴
重的時期或許已經過去，發達市場的商業周期亦應開始會改善。但貿易爭端再度升級則打擊投資
情緒，情況持續的話，實體經濟（包括商業信心和資本投資）會深受影響。故此筆者在股票和債
券之間保持中立。地區則繼續以美國為首，歐洲僅次之。
《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師　馬桂銓》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金