港股再創四個月低，收報２６７６１點跌１３２點，成交７８３億元



《經濟通通訊社４日專訊》美國官方就反壟斷問題調查科技公司，消息引發納指急挫，而十

年期美國國債孳息率失守２﹒１％關口，引發市場擔憂情緒。港股方面今早呈高開低走格局，受

澳門賭收及海南省或開賭消息影響，濠賭股表現疲弱；而內地官方將隨即抽取藥進行會計檢查，

石藥（０１０９３）曾急跌４％並為最差藍籌。港股今早高開１００點報２６９９４，已為全日

最高位。隨後升幅收指窄並「轉燈」下挫，一度低見２６６９７點，再創逾４個月低位。

最終恆指收報２６７６１，跌１３２點或跌０﹒４９％，主板成交７８３﹒０８億元減少

５﹒３２％。國企指數收報１０３４１點，跌８９點或０﹒８６％。

Ａ股市場低開低走，上證收報２８６２點，跌２７點或０﹒９６％。深證收報８７４８點，

軟１０８點或１﹒２３％。兩市合共成交４２２４億元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）跌０﹒８１％，報２４４﹒６元；騰訊（００７００）

跌１﹒９２％，報３２７﹒２元；建行（００９３９）跌０﹒６５％，報６﹒１４元；中移動

（００９４１）跌０﹒０７％，報７０﹒４元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒３５％，報

７２﹒２元。



＊高盛看淡賭收拖賭股續跌，內地官方抽查藥企會計藥股走弱＊



高盛發表研究報告表示，澳門５月博彩收入數據大致符合該行及市場預期，預料低基數效應

將會持續至７月。另外，海南省早前通過廢除賭博發規，令人猜想為開展賭場鋪路，濠讀股回吐

，銀河娛樂（０００２７）跌０﹒７６％，報４６元；新濠國際（００２００）挫４﹒０３％，

報１４﹒７８元；澳博控股（００８８０）跌２﹒１９％，報８﹒４７元；永利澳門

（０１１２８）走低２﹒４５％，報１５﹒１４元；金沙中國（０１９２８）跌２﹒０４％，報

３３﹒６元；美高梅中國（０２２８２）跌１﹒９１％，報１１﹒２８元。

內地傳媒報道，財政部開展對醫藥行業會計信息質量檢查工作，藥股受拖累普遍下挫，復星

醫藥（０２１９６）跌２﹒８３％，報２２﹒３元；石藥集團（０１０９３）挫３﹒８２％，報

１２﹒０８元，為跌幅最大恆指成分股；國藥控股（０１０９９）跌３﹒０４％，報２８﹒７５

元；中生製藥（０１１７７）跌２﹒４３％，報７﹒６２元。



＊中美貿戰緊張金股有追捧，本港５月按揭量八年高匯控跟漲＊



隨著貿易戰緊張，資金尋找避險產品泊案，現貨金現時升穿１３２５美元關口，連帶金股亦

有追捧，招金礦業（０１８１８）升１﹒１８％，報７﹒６９元；壇金礦業（００６２１）升

２﹒４４％，報０﹒０４２元；山東黃金（０１７８７）升０﹒３２％，報１８﹒８元；中國黃

金國際（０２０９９）升０﹒７８％，報９元。

本港５月份按揭宗數全面大升達１０９０６宗，創自２０１１年６月後即近八年新高，匯控

（００００５）亦升０﹒６３％，報６３﹒７元；恆生銀行（０００１１）跌０﹒１５％，報

１９５﹒１元；東亞銀行（０００２３）跌０﹒４１％，報２４﹒２元；中銀香港

（０２３８８）升０﹒５％，報３０﹒０５元。



＊行業協會降盈測航空股受壓，生豬商可獲貸款股價榮辱互見＊



國際航空運輸協會（ＩＡＴＡ）削減２０１９年航空業利潤前景，預計２０１９年航空公司

利潤將為２８０億美元，比上年３００億美元有所下降。航空股隨大市受壓，南方航空

（０１０５５）跌２﹒３６％，報４﹒９６元；東方航空（００６７０）跌０﹒７％，報

４﹒２４元；國泰航空（００２９３）逆升０﹒３６％，報１１﹒２元；國航（００７５３）跌

內地農業部公布，為幫助養豬企業渡過難關，現就生豬養殖企業流動資金貸款短期貼息支持

有關事項通知，其中包括強化政策性農業信貸擔保服務，以及給予生豬養殖企業貸款貼息支持。

惟豬肉股今日表現榮辱互見，萬洲國際（００２８８）升２﹒１９％，報７﹒０１元；超大現代

（００６８２）跌３﹒７５％，報０﹒０７７元；雨潤食品（０１０６８）跌２﹒７３％，報

１﹒０７元；中糧肉食（０１６１０）跌３﹒６９％，報２﹒６１元；大成食品（０３９９９）

升１﹒１４％，報０﹒４４５元。（ｕｌ）

