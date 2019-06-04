【香港政情】被問會否反映平反六四訴求，林鄭：今日很多人有回憶

《經濟通通訊社４日專訊》今日是六四事件３０周年，行政長官林鄭月娥在出席行政會議前

，被問到會否代香港人向中央反映平反六四的訴求。她僅表示，今天的日子有很多人都有一個回

憶，亦都彰顯了香港是個非常自由的地方，而今日有任何公眾集會都應在安靜的環境下進行。

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