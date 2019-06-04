【移交逃犯】律政司：法庭可要求特首公開決定移交的理由

《經濟通通訊社４日專訊》立法會保安事務委員會今日開會，繼續討論《逃犯條例》修訂。

律政司國際法律專員曾強回應立法會法律顧問的觀點時表示，疑犯可就特首發出移交令後提出司

法覆核，而法院在處理司法覆核時，可以檢視特首的決定是否合理、合法，並可要求特首公開決

定移交的理由。

另外，法律界立法會議員郭榮鏗問到，保安局局長李家超會否與３０名法律界選委見面。李

家超表示，由於政府正密鑼緊鼓與議員溝通，恢復辯論後亦有大量工作進行，歡迎各界透過立法

會提交書面意見。（ｃｗ）（ｚｚ）

