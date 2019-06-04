【移交逃犯】政府：中央指令不會影響特首以香港法律處理申請個案

《經濟通通訊社４日專訊》有報道引述《逃犯條例》第２４條列明，中央可以涉及國防、外

交利益重大影響為由，向特首發出移交與否的指令。港大法律學院教授陳文敏憂慮修例後若條例

適用於內地，此指令意味可廢除特首把關權力。立法會保安事務委員會今日開會，繼續討論《逃

犯條例》修訂。民主黨鄺俊宇在會上追問有關問題，並要求當局回答「到底中央政府大還是行政

長官大」。

保安局局長李家超指，《逃犯條例》第２４條是程序性的問題，移交逃犯的程序首先是要特

首確定啟動移交程序，然後向中央政府通報，中央政府便可作出因國外、外交的利益為由，而指

令特首是否處理。因此若特首原本已不打算處理個案，就不用通報中央。律政司國際法律專員曾

強就指，特首要遵循指示，但條例也有列明「上述任何指令的實施均不得影響行政長官須按照法

律以處理本款所適用的任何個案的責任。」因此中央指令不會影響特首以香港法律處理申請個案

。

鄺俊宇其後追問當局「到底中央政府大還是行政長官大」。李家超無正面回應，指問題與《

逃犯條例》無關。

另外，同為民主黨立法會議員的林卓廷則問到，若有港人被內地指涉在港窩藏內地罪犯，該

人會否被引渡回內地。律政司副刑事檢控專員何詠光指，在香港的法律下看不到有犯罪，但就無

回答以內地法律的角度來說是否成立，僅表示他們並非全世界所有法律的專家。

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