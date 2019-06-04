《股金豐采－涂國彬》擔憂經濟放緩，資金流入美債

《股金豐采》中美關係自５月開始惡化，貿易戰更一度蔓延到其他領域，同時特朗普還將矛

頭指向墨西哥和印度等，地緣政治風險升溫，全球經濟增長放慢的擔憂加深恐慌指數ＶＩＸ波動

，從上個月開始，單日上漲或下跌一兩成已經變為常態。



＊９月減息概率上升＊



全球各大央行面對如此風險環境，也不得不改變態度，新西蘭央行就率先其他發達國家減息

，美聯儲更是開始釋放鴿派信號，從去年最後一季度開始轉變態度，停止加息的步伐，現如今美

聯儲官員的發言更為減息打開大門。

雖然本月行動概率不大，但需要密切關注決策者們的態度和對未來經濟走勢的預期，眼下９

月減息的概率上升到九成以上，投資者期待美聯儲會有所舉措以穩定市場並刺激經濟。



＊美債收益率倒掛持續＊



風險資產普遍受到壓力，全球股市明顯下跌，大宗商品也受到需求預期拖累，資金青睞更安

全的資產，紛紛從股市流向債市等。

１０年期美債收益率從去年１１月高位開始回落，今年開始的第一季度大部分都在２﹒６％

至２﹒８％區間震盪，但很快增加下行壓力，尤其是５月下旬開始急速下跌，６月第一個交易日

已經跌穿２﹒１％水平，創２１個月新低。

１０年期和３個月期美債收益率倒掛情況持續，反映投資者看淡美國經濟增長前景。此外，

２年期美債收益率同樣面對壓力，昨日（３日）一度測試１﹒８％一線支持，過去兩個交易日的

損失是金融海嘯以來最大的兩日跌幅。《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》

（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

