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即市新聞

04/06/2019 15:32

《股金豐采－涂國彬》擔憂經濟放緩，資金流入美債

　　《股金豐采》中美關係自５月開始惡化，貿易戰更一度蔓延到其他領域，同時特朗普還將矛
頭指向墨西哥和印度等，地緣政治風險升溫，全球經濟增長放慢的擔憂加深恐慌指數ＶＩＸ波動
，從上個月開始，單日上漲或下跌一兩成已經變為常態。
　
＊９月減息概率上升＊
　
　　全球各大央行面對如此風險環境，也不得不改變態度，新西蘭央行就率先其他發達國家減息
，美聯儲更是開始釋放鴿派信號，從去年最後一季度開始轉變態度，停止加息的步伐，現如今美
聯儲官員的發言更為減息打開大門。
　　雖然本月行動概率不大，但需要密切關注決策者們的態度和對未來經濟走勢的預期，眼下９
月減息的概率上升到九成以上，投資者期待美聯儲會有所舉措以穩定市場並刺激經濟。
　
＊美債收益率倒掛持續＊
　
　　風險資產普遍受到壓力，全球股市明顯下跌，大宗商品也受到需求預期拖累，資金青睞更安
全的資產，紛紛從股市流向債市等。
　　１０年期美債收益率從去年１１月高位開始回落，今年開始的第一季度大部分都在２﹒６％
至２﹒８％區間震盪，但很快增加下行壓力，尤其是５月下旬開始急速下跌，６月第一個交易日
已經跌穿２﹒１％水平，創２１個月新低。
　　１０年期和３個月期美債收益率倒掛情況持續，反映投資者看淡美國經濟增長前景。此外，
２年期美債收益率同樣面對壓力，昨日（３日）一度測試１﹒８％一線支持，過去兩個交易日的
損失是金融海嘯以來最大的兩日跌幅。《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》
（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

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