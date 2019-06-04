《鍾之日記》中美針鋒相對，魚缸跌跌不休

《鍾之日記》６月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿戰繼續僵局，美國政府表示，中國最近發表的公開聲明以及周日的白皮書是一場推卸

責任的把戲，歪曲兩國貿易談判的性質及進程，中國外交部發言人耿爽在今日例行記者會直斥，

美國的回應沒有道理。

而中美兩國的對立已影響人員交往，繼中國教育部昨日（３日）發出第１號留學預警，稱中

國赴美留學人員簽證受限外，中國文化和旅遊部今日發布中國遊客赴美旅遊安全提醒，指近期美

國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險。耿爽表示，赴美旅遊安全

提醒是對目前情況做出的應對措施，中方一向支持學生交流與合作，但是美國將正常教育交流政

治化。他指美國執法機構近期多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式「騷擾」赴美的中國公

民，中方提醒赴美的中國公民和在美的中資機構提高安全意識，注意加強防範，積極地妥善應對

。



＊貿戰若惡化，股市料跌１５％＊



中美針鋒相對，外資投行均看跌股市。瑞銀財富管理首席中國經濟學家胡一帆認為，中美貿

易戰最終會達成協議，但過程會非常坎坷。若談判破裂，對雙方影響都比較大，中美股市都要下

跌１５％。德意志資產管理亞太區投資主管亦認為若貿易戰惡化，港股有機會跌１０－１５％。

隔晚美國科技股大跌，香江魚缸今早高開１００點報２６９９４，已為全日最高位。隨後升

幅收指窄並「轉燈」下挫，一度低見２６６９７點，再創逾４個月低位。恆指收報２６７６１，

跌１３２點或跌０﹒４９％，主板成交７８３﹒０８億元減少５﹒３２％。



＊Ａ股四連跌，深成指四個月低＊



Ａ股市場跌不休，滬綜指連續第四日下行，邁向去年１２月來最長連跌紀錄。滬綜指稍微低

開後，早盤跌幅一度擴大至超過１％，午收前稍收窄，午後跌勢再加劇，全日跌０﹒９６％，報

２８６２﹒２８點，為連續第四個交易日下跌，深成指跌１﹒２３％，為２月２２日以來的四個

月低位。各行業板塊普遍下跌，權重釀酒板塊帶頭挫，農業、物流股大幅回吐，早段急升的５Ｇ

概念，午後亦出現兩極分化情況。全日兩市成交４２２４億元人民幣，按日減少１１﹒９％，外

資今日通過陸股通流入Ａ股１０﹒６４億元人民幣，為連續第二日錄得淨流入。



＊藥企遭財政部查數，分析料再促藥品降價＊



康美藥業（滬：６００５１８）虛報３００億元人民幣貨幣資金的財政醜聞，令內地監管震

怒。財政部決定組織部分監管局和各省、自治區、直轄市財政廳（局）於６月至７月開展醫藥行

業會計信息質量檢查工作。按照「雙隨機、一公開」的要求，已隨機抽取了７７戶醫藥企業檢查

名單。

名單中不乏上市藥企的身影，Ａ股方面有恆瑞醫藥（滬：６００２７６）、天士力

（滬：６００５３５）、華潤三九（深：０００９９９）、同仁堂（滬：６０００８５）等。港

股方面，包括復星醫藥（０２１９６）、上海醫藥（０２６０７）、石藥集團（０１０９３）的

子公司，以及即將在港上市的翰森製藥（０３６９２）於內地實體－－江蘇豪森藥業。

群益證券分析師王睿哲表示，監管可能聚焦醫藥企業的銷售費用、成本端的費用是否合理，

對藥企短期的銷售可能會有影響。他認為，監管可能希望摸底藥企的真實成本，如果發現藥企徵

稅成本還能繼續下降的話，藥價可能會繼續下降，預計對藥企盈利有一定殺傷力。

中資藥企今日普遍重挫，中國中藥（００５７０）瀉５﹒５％，三生製藥（０１５３０）挫

４﹒３％，石藥跌３﹒８％，藥明生物（０２２６９）挫３﹒３％，復星醫藥跌２﹒８％，上海

醫藥亦軟１﹒４％。



＊內地重啟保險中介審批，內險股受震盪＊



據內媒報道，《保險中介行政許可及備案實施辦法》正在業內徵求意見，很快或將落地，辦

法中明確了保險中介機構申請相關牌照的條件、股東條件和禁止性條件，包括保險代理業務、經

紀業務以及保險公估業務。今次辦法落地，也意味著保險中介牌照批覆將重啟。

中保監於２０１２年暫停了部分保險中介機構行政許可工作，僅允許汽車企業、銀行、郵政

、保險公司成立保險代理公司及保險經紀公司。當局於２０１５年１１月重啟保險中介牌照審批

，時至２０１８年上半年批出１６張保險中介牌照後，便再也沒有保險中介獲批。

今次重啟保險中介牌照批覆，對內險股而言是震盪多於利好，太平（００９６６）跌

４﹒８％，新華保險（０１３３６）挫４﹒５％，國壽（０２６２８）跌２﹒２％，平保

（０２３１８）跌１﹒６％。



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