【科創板】第三批科創板擬上市企業６月１３日上會

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所昨日宣布，科創板股票上市委員會定

於下周四（１３日）下午１３時召開第３次上市委審議會議，審議瀾起科技、天宜上佳、杭可科

技三家科創板發行上市申請。

上述３家公司分別於５月３０日、６月２日、６月３日提交「三試」答卷，一同於３日晚間

收到上會通知。至此，排隊上會的科創企業已達到９家。

