《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所昨日宣布，科創板股票上市委員會定
於下周四（１３日）下午１３時召開第３次上市委審議會議，審議瀾起科技、天宜上佳、杭可科
技三家科創板發行上市申請。
上述３家公司分別於５月３０日、６月２日、６月３日提交「三試」答卷，一同於３日晚間
收到上會通知。至此，排隊上會的科創企業已達到９家。
04/06/2019 08:37
【科創板】第三批科創板擬上市企業６月１３日上會
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所昨日宣布，科創板股票上市委員會定
於下周四（１３日）下午１３時召開第３次上市委審議會議，審議瀾起科技、天宜上佳、杭可科
技三家科創板發行上市申請。
上述３家公司分別於５月３０日、６月２日、６月３日提交「三試」答卷，一同於３日晚間
收到上會通知。至此，排隊上會的科創企業已達到９家。
|國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
|生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
|樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
|生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
|興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
|生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰