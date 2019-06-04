【駐京專電】中證監：個人投資者應通過合法渠道參與股票投資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中證監發布非法證券期貨警示稱，近期，一

些不法分子借「科創板」「創業板」「納斯達克」等概念炒作，編造公司即將到上海、深圳或境

外交易所上市的噱頭，誘導不明真相的個人購買所謂「原始股」；有的公司在推銷產品時兜售「

原始股」，承諾高比例分紅，吸收大量社會公眾資金。這些多是騙人錢財的違法犯罪活動。

中證監強調，為了防止上當受騙，保護好自己的財產利益，建議普通個人投資者通過以下合

法渠道參與股票投資買賣：

一是上交所和深交所。開有Ａ股證券帳戶的個人投資者可以通過證券公司申購擬上市公司首

次公開發行的新股，購買上市公司以配股、增發等形式發行的股票，也可以參與上市公司股票的

日常交易。買賣深圳證券交易所創業板和上海證券交易所科創板股票的個人投資者應當滿足一定

的適當性要求。

二是全國中小企業股份轉讓系統（新三板）。新三板是經國務院批准的全國性證券交易場所

，開有新三板帳戶的個人投資者可以通過證券公司申請參與新三板掛牌公司股票買賣。參與新三

板掛牌公司股票買賣的個人投資者應當滿足一定的適當性要求。

三是區域性股權市場（也稱四板）。區域性股權市場是按照國務院規定設立的私募證券的發

行、轉讓場所，受所在地省級人民政府和中國證監會的協同監管，個人投資者可在各省、自治區

、直轄市、計劃單列市四板市場開戶買賣其掛牌公司或展示企業股票。參與四板市場股票買賣的

個人投資者應當滿足一定的適當性要求。

中證監表示，需要提醒的是，凡未經中證監核准，而採取廣告、公告、廣播、短信、推介會

、說明會、互聯網以及其他公開勸誘等方式向社會不特定對象銷售股票的，屬於非法證券活動。

遇到推銷股票或公開勸誘時，要擦亮眼睛，提高警惕，謹防上當受騙，造成財產損失。一旦發現

自己的合法權益受到侵害，請及時向公安機關報案。

