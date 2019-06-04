【科創板】科創板新增四家受理企業

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所科創板昨日新增四家受理企業，分別

是潔特生物、興欣新材、德林海和普元信息。四家受理企業合計募資１５﹒９４億元（人民幣．

下同）。

至此，科創板已受理企業達１１７家，其中已完成「二問」的６１家，３家已排隊上會；完

成「三問」的１４家，６家已排隊上會，還有８家在等通知。



＊潔特生物：國內實驗室耗材明星企業＊



其中潔特生物成立於２００１年４月，註冊地位於廣州，公司致力於生物實驗室耗材的研發

、生產、銷售，是國內實驗室耗材明星企業。

潔特生物曾於２０１５年１２月在新三板系統掛牌轉讓，至２０１８年８月終止掛牌。

未來三至五年，公司將擴大產品在國內和國際市場的份額，進一步打破西方發達國家的技術

和市場壟斷，同時積極推進向醫療耗材及醫療設備行業的滲透及延伸。

本次公司預計融資３﹒１億元，募集資金擬投入生物實驗室耗材產品擴產及技術升級改造項

目、國家級生物實驗室耗材企業技術中心建設項目等。

財務數據顯示，２０１８年營業收入和淨利潤分別為２﹒０７億元、５２７８﹒６９萬元。



＊興欣新材客戶包括阿克蘇、殼牌等＊



興欣新材成立於２００２年，主要從事電子化學品、環保新材料、聚氨酯材料、醫藥中間體

的研發、生產和銷售。客戶包括阿克蘇、殼牌等。

本次預計融資５億元，擬投入年產１４０００噸環保類溶劑產品及５２５０噸聚氨酯發泡劑

項目、研發大樓建設項目及補充流動資金。

財務數據顯示，２０１８年公司實現營業收入、淨利潤分別為３﹒０２億元、６１４２萬元

。

發展戰略方面，公司將抓住產業技術升級的有利時機，促進下游電子、環保、醫藥行業的發

展，使公司朝著科技化、專業化的方向邁進，力爭成為細分領域中的龍頭企業。



＊德林海：太湖、洱海藍藻處理收入佔九成＊



來自無錫的德林海成立於２００９年１２月，主要從事以湖庫藍藻水華災害應急處置以及藍

藻水華的預防和控制為重點的藍藻治理業務，太湖、洱海藍藻處理收入佔九成。

本次公司預計融資４﹒５億元，擬投入湖庫富營養化監控預警建設項目、藍藻處置研發中心

建設項目等。

財務數據顯示，２０１８年公司實現營業收入、淨利潤分別為２﹒０８億元、８０２３﹒７

萬元。



＊普元信息為軟件基礎平台供應商＊



成立於２００３年的普元信息註冊地位於上海自貿區內，公司是國內專業的軟件基礎平台提

供商，面向金融、政務、能源、電信、製造業等行業大中型用戶，提供雲應用平台、大數據中台

和ＳＯＡ集成平台軟件及技術服務。

公司本次預計融資３﹒３４億元，擬投入雲應用平台研發升級項目、大數據中台研發升級項

目、研發技術中心升級項目。

財務數據顯示，２０１８年公司實現營業收入、淨利潤分別為３﹒４億元、４８０３﹒１４

萬元。

公司戰略願景是發展成為具有國際競爭力的軟件基礎平台廠商，以創新技術為各行業用戶提

供自主可控、安全可靠的平台產品及專業技術服務，持續幫助用戶提升信息化建設水平。

