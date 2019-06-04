  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/06/2019 08:50

【科創板】科創板新增四家受理企業

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕４日上海專電》上交所科創板昨日新增四家受理企業，分別
是潔特生物、興欣新材、德林海和普元信息。四家受理企業合計募資１５﹒９４億元（人民幣．
下同）。
　　至此，科創板已受理企業達１１７家，其中已完成「二問」的６１家，３家已排隊上會；完
成「三問」的１４家，６家已排隊上會，還有８家在等通知。
　
＊潔特生物：國內實驗室耗材明星企業＊
　
　　其中潔特生物成立於２００１年４月，註冊地位於廣州，公司致力於生物實驗室耗材的研發
、生產、銷售，是國內實驗室耗材明星企業。
　　潔特生物曾於２０１５年１２月在新三板系統掛牌轉讓，至２０１８年８月終止掛牌。
　　未來三至五年，公司將擴大產品在國內和國際市場的份額，進一步打破西方發達國家的技術
和市場壟斷，同時積極推進向醫療耗材及醫療設備行業的滲透及延伸。
　　本次公司預計融資３﹒１億元，募集資金擬投入生物實驗室耗材產品擴產及技術升級改造項
目、國家級生物實驗室耗材企業技術中心建設項目等。
　　財務數據顯示，２０１８年營業收入和淨利潤分別為２﹒０７億元、５２７８﹒６９萬元。
　
＊興欣新材客戶包括阿克蘇、殼牌等＊
　
　　興欣新材成立於２００２年，主要從事電子化學品、環保新材料、聚氨酯材料、醫藥中間體
的研發、生產和銷售。客戶包括阿克蘇、殼牌等。
　　本次預計融資５億元，擬投入年產１４０００噸環保類溶劑產品及５２５０噸聚氨酯發泡劑
項目、研發大樓建設項目及補充流動資金。
　　財務數據顯示，２０１８年公司實現營業收入、淨利潤分別為３﹒０２億元、６１４２萬元

　　發展戰略方面，公司將抓住產業技術升級的有利時機，促進下游電子、環保、醫藥行業的發
展，使公司朝著科技化、專業化的方向邁進，力爭成為細分領域中的龍頭企業。
　
＊德林海：太湖、洱海藍藻處理收入佔九成＊
　
　　來自無錫的德林海成立於２００９年１２月，主要從事以湖庫藍藻水華災害應急處置以及藍
藻水華的預防和控制為重點的藍藻治理業務，太湖、洱海藍藻處理收入佔九成。
　　本次公司預計融資４﹒５億元，擬投入湖庫富營養化監控預警建設項目、藍藻處置研發中心
建設項目等。
　　財務數據顯示，２０１８年公司實現營業收入、淨利潤分別為２﹒０８億元、８０２３﹒７
萬元。
　
＊普元信息為軟件基礎平台供應商＊
　
　　成立於２００３年的普元信息註冊地位於上海自貿區內，公司是國內專業的軟件基礎平台提
供商，面向金融、政務、能源、電信、製造業等行業大中型用戶，提供雲應用平台、大數據中台
和ＳＯＡ集成平台軟件及技術服務。
　　公司本次預計融資３﹒３４億元，擬投入雲應用平台研發升級項目、大數據中台研發升級項
目、研發技術中心升級項目。
　　財務數據顯示，２０１８年公司實現營業收入、淨利潤分別為３﹒４億元、４８０３﹒１４
萬元。
　　公司戰略願景是發展成為具有國際競爭力的軟件基礎平台廠商，以創新技術為各行業用戶提
供自主可控、安全可靠的平台產品及專業技術服務，持續幫助用戶提升信息化建設水平。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態04/06/2019
特朗普施壓奏效 英兩候選人擬棄華為
生財有道03/06/2019
大行稱領展業績符預期 集團不排除加租並會再回購
樓市「胡」言03/06/2019
業主報稅大全 - 「物業稅」租金的定義？
生財有道03/06/2019
《開市Good Morning》涂國彬：領展回調提供機會現價吸
興證快訊03/06/2019
本港樓市出現警號？
生財有道03/06/2019
【FOCUS】反制組合拳密密出 北京枕戈待「持久戰」
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金