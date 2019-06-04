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即市新聞

04/06/2019 09:03

【駐京專電】２１萬億資管產品迎新規，私募資管計劃備案辦法發布

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中國證券投資基金業協會發布了《證券期貨
經營機構私募資產管理計劃備案管理辦法（試行）》，對證券公司、基金管理公司、期貨公司等
機構及其子公司的私募資管業務進行規定。新規將自７月１日起實施。
　　《辦法》指出，資產管理計劃成立之日起五個工作日內，資產管理人應報協會備案，備案完
成前不得開展投資活動，以現金管理為目的，投資於銀行活期存款、國債、中央銀行票據、政策
性金融債、地方政府債券、貨幣市場基金等證監會認可的投資品種除外。
　　《辦法》並指出，資產管理計劃展期的，資產管理人應當於資產管理合同展期之日起五個工
作日內將展期備案報告等材料報證券投資基金業協會備案。
　　《辦法》明確下述情況下，資管產品應當屬於一層嵌套：「對於無正當事由將資管產品或其
收受益權作為底層資產的資產支持證券，或者以資產支持證券形式規避監管要求的情形，應當視
為一層嵌套。對於政府出資產業投資基金，存在向社會募集資金的，應當視為一層嵌套。」
　　數據顯示，截至今年４月底，證券期貨經營機構私募資管業務管理資產規模合計２１﹒０７
萬億元（人民幣．下同）。其中，證券公司資管業務管理資產規模１１﹒７１萬億元，基金公司
４﹒３５萬億元，基金子公司４﹒８９萬億元，期貨公司１１９５億元。

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