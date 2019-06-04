【聚焦人幣】中信證券：人民幣匯率下行可拉動中國出口

《經濟通通訊社４日專訊》中信證券明明債券研究團隊指出，人民幣匯率作為調節宏觀經濟

的「自動穩定器」，人民幣匯率的下行對中國出口具有拉動作用，且在一定程度上具有領先特徵

。

該券商估算，當人民幣實際有效匯率指數下行１單位時，中國出口增速累計同比增速將提高

０﹒３６％。而在對美貿易方面，當人民幣匯率下行１單位時，中國對美出口累計同比增速將提

高９﹒０７％。（ａｃ）

