《經濟通通訊社４日專訊》中信證券明明債券研究團隊指出，人民幣匯率作為調節宏觀經濟
的「自動穩定器」，人民幣匯率的下行對中國出口具有拉動作用，且在一定程度上具有領先特徵
。
該券商估算，當人民幣實際有效匯率指數下行１單位時，中國出口增速累計同比增速將提高
０﹒３６％。而在對美貿易方面，當人民幣匯率下行１單位時，中國對美出口累計同比增速將提
高９﹒０７％。（ａｃ）
04/06/2019 08:37
【聚焦人幣】中信證券：人民幣匯率下行可拉動中國出口
《經濟通通訊社４日專訊》中信證券明明債券研究團隊指出，人民幣匯率作為調節宏觀經濟
的「自動穩定器」，人民幣匯率的下行對中國出口具有拉動作用，且在一定程度上具有領先特徵
。
該券商估算，當人民幣實際有效匯率指數下行１單位時，中國出口增速累計同比增速將提高
０﹒３６％。而在對美貿易方面，當人民幣匯率下行１單位時，中國對美出口累計同比增速將提
高９﹒０７％。（ａｃ）
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