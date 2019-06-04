【接管包商】包商銀行六個月同行業存單滿額發行，收益率下跌

《經濟通通訊社４日專訊》中國貨幣網公告指，包商銀行周一（３日）發行的六個月期同業

存單（ＮＣＤ）實現滿額發行，規模１０億元人民幣；參考收益率３﹒２５％，較被托管前同期

限ＮＣＤ下降２５個基點。（ｗｌ）

