《經濟通通訊社４日專訊》中國貨幣網公告指，包商銀行周一（３日）發行的六個月期同業
存單（ＮＣＤ）實現滿額發行，規模１０億元人民幣；參考收益率３﹒２５％，較被托管前同期
限ＮＣＤ下降２５個基點。（ｗｌ）
04/06/2019 09:12
【接管包商】包商銀行六個月同行業存單滿額發行，收益率下跌
《經濟通通訊社４日專訊》中國貨幣網公告指，包商銀行周一（３日）發行的六個月期同業
存單（ＮＣＤ）實現滿額發行，規模１０億元人民幣；參考收益率３﹒２５％，較被托管前同期
限ＮＣＤ下降２５個基點。（ｗｌ）
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