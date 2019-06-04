【格力易主】消息指厚樸投資領銜財團擬購格力１５％股權

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述消息人士稱，厚樸投資領銜的財團就格力電器

（深：０００６５１）１５％股權轉讓進行深入談判。

格力電器早前公布控股股東格力集團擬轉讓其持有的１５％股權，或脫離國企身份，備受外

界矚目。公司上月曾就股權轉讓項目與投資者見面，出席的機構包括百度、淡馬錫等共２５家，

厚樸投資亦有現身。（ｗｌ）

