【人行收水】消息稱人行今進行６００億逆回購，淨回籠９００億

《經濟通通訊社４日專訊》市場消息指，人行今日將進行６００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購操作。

公開市場今日有１５００億元逆回購到期，即今日淨回籠９００億元。

《中國證券報》頭版評論文章稱，６月流動性供求擾動因素多，存在一定壓力，人行給予流

動性支持沒有懸念，降準預期再度升溫。不過，當前貨幣政策仍面臨平衡多目標的問題，選用逆

回購＋中期借貸便利（ＭＬＦ）可能性較大。降準的信號意義過於強烈，未必是更好選擇。

（ａｃ）

