《經濟通通訊社４日專訊》中國工信部昨日（３日）宣布將於近期發放５Ｇ商用牌照。中信
証券研報指出，國內５Ｇ商用化進程提速，預測此次有望獲牌的運營商包括三大運營商和中廣移
動，預計今年中國５Ｇ建站數量約１１至１３萬，將超出此前市場預期。
中信証券指出，政策支持５Ｇ建設力度增強，國內５Ｇ商用化進程提速，行業基本面迎來反
轉，建議投資圍繞兩條主線，一是５Ｇ網絡建設放量，二是產業鏈國產替代。（ｅｙ）
04/06/2019 09:01
【５Ｇ加速】中信証券：料三大電訊商和中廣移動獲發５Ｇ牌照
《經濟通通訊社４日專訊》中國工信部昨日（３日）宣布將於近期發放５Ｇ商用牌照。中信
証券研報指出，國內５Ｇ商用化進程提速，預測此次有望獲牌的運營商包括三大運營商和中廣移
動，預計今年中國５Ｇ建站數量約１１至１３萬，將超出此前市場預期。
中信証券指出，政策支持５Ｇ建設力度增強，國內５Ｇ商用化進程提速，行業基本面迎來反
轉，建議投資圍繞兩條主線，一是５Ｇ網絡建設放量，二是產業鏈國產替代。（ｅｙ）
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