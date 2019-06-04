【５Ｇ加速】中金：料內地１０月前實現５Ｇ商用

《經濟通通訊社４日專訊》中國工信部昨日（３日）宣布將於近期發放５Ｇ商用牌照。中金

公司認為，目前中國已經在５Ｇ中頻段（２﹒６Ｇｈｚ和３﹒５Ｇｈｚ）具備商用基礎，預測隨

著政策層面的不斷推進，運營商將加速開展５Ｇ網絡部署，或於１０月１日前正式實現商用。

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