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04/06/2019 10:59

【華為風波】傳英國將拒絕美國禁用華為要求

　　《經濟通通訊社４日專訊》美國總統特朗普正在英國進行國事訪問，將與英國首相文翠珊進
行會談，外界料華為問題將會是其中一項議題。據英媒《泰晤士報》引述一名官員透露，英國首
相文翠珊將拒絕美國要求，不會禁止華為參與建設英國５Ｇ網絡，亦不會向美國道歉，文翠珊將
堅持認為兩國間的情報合作是在高度安全的渠道上進行，不會受到任何威脅。
　　不過報道又指，英國尚未就華為參與英國的５Ｇ網絡作最終決定。
　　特朗普在訪英前接受英媒訪問時，呼籲英國要非常小心華為，又指「一切都會解決，你等着
瞧」。（ｅｙ）

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