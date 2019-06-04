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04/06/2019 15:22

【華為風波】美媒曝料：聯邦快遞「誤送」是配合美政府打壓華為

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《華爾街日報》引述知情人士透露，聯邦快遞（ＦｅｄＥｘ）
早前將原本發往中國的包裹轉運到了美國，是因為聯邦快遞為配合特朗普政府對華為的「打壓」
，而調整了內部政策。
　　知情人士稱，５月美國政府對美國企業與華為的業務施加了新的限制，聯邦快遞隨之修改了
內部政策，導致分揀錯誤，將日本發出、寄往中國的兩個包裹重定向運往美國田納西州孟菲斯的
聯邦快遞全球中心。（ｃａ）

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