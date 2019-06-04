《經濟通通訊社４日專訊》內地文化和旅遊部今日發布中國遊客赴美旅遊安全提醒指，近期
美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。文化和旅遊部提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，及時了解
旅遊目的地治安、法律法規等信息，切實提高安全防範意識，確保平安。本提醒有效期至２０１
９年１２月３１日。（ｗｌ）
04/06/2019 15:43
【貿易開戰】文化和旅遊部提醒中國遊客近期謹慎赴美旅遊
《經濟通通訊社４日專訊》內地文化和旅遊部今日發布中國遊客赴美旅遊安全提醒指，近期
美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發。文化和旅遊部提醒中國遊客充分評估赴美旅遊風險，及時了解
旅遊目的地治安、法律法規等信息，切實提高安全防範意識，確保平安。本提醒有效期至２０１
９年１２月３１日。（ｗｌ）
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