【接管包商】傳包商事件後內地部分中小銀行推遲發行二級資本債

《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述多位知情人士稱，包商銀行被接管後，桂林銀行和晉

城銀行均推遲了二級資本債發行計劃，因市場對小銀行二級資本債的需求減弱。據悉，桂林銀行

原擬於本月１３日發行１０億元（人民幣．下同）二級資本債，而晉城銀行亦定於本月下旬發行

同樣１０億元二級資本債。（ｗｌ）

