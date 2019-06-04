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04/06/2019 16:06

【接管包商】傳包商事件後內地部分中小銀行推遲發行二級資本債

　　《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述多位知情人士稱，包商銀行被接管後，桂林銀行和晉
城銀行均推遲了二級資本債發行計劃，因市場對小銀行二級資本債的需求減弱。據悉，桂林銀行
原擬於本月１３日發行１０億元（人民幣．下同）二級資本債，而晉城銀行亦定於本月下旬發行
同樣１０億元二級資本債。（ｗｌ）

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