《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述多位知情人士稱，包商銀行被接管後，桂林銀行和晉
城銀行均推遲了二級資本債發行計劃，因市場對小銀行二級資本債的需求減弱。據悉，桂林銀行
原擬於本月１３日發行１０億元（人民幣．下同）二級資本債，而晉城銀行亦定於本月下旬發行
同樣１０億元二級資本債。（ｗｌ）
04/06/2019 16:06
【接管包商】傳包商事件後內地部分中小銀行推遲發行二級資本債
《經濟通通訊社４日專訊》據外電引述多位知情人士稱，包商銀行被接管後，桂林銀行和晉
城銀行均推遲了二級資本債發行計劃，因市場對小銀行二級資本債的需求減弱。據悉，桂林銀行
原擬於本月１３日發行１０億元（人民幣．下同）二級資本債，而晉城銀行亦定於本月下旬發行
同樣１０億元二級資本債。（ｗｌ）
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