【ＦＯＣＵＳ】「超級周」來臨，首腦、央行看點多

【ＦＯＣＵＳ】進入「六絕」月，周一（３日）美國製造業ＰＭＩ跌至近十年最低，及聯儲

官員聲稱「或需很快減息」的兩大重磅消息，拉開本周「超級周」的序幕。不論是首腦級的侵侵

訪英、大大訪俄、英揆離任、彭斯計劃發表對華鷹派演講；還是央行級的鮑叔研討會開幕詞、歐

洲央行政策會議；抑或數據級的聯儲褐皮書、美國非農數據等，隨時牽動市場神經。

與此同時，中美繼續針鋒相對；美國財政部、貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）發表聯合聲明，

表示對中方《白皮書》「失望」，而中國教育部則發表今年頭號留學預警，籲加強赴美風險評估

。有華爾街大行預計，美國經濟下半年步入衰退的機會已大增至４０％，而白宮７月１５日對華

「３０００億美元」商品加徵１０％關稅的風險則高達６０％。



＊鮑叔致詞及褐皮書，關注減息線索＊



本周打頭炮的美國５月製造業ＰＭＩ錄５０﹒５的２００９年９月以來新低，不單顯示減稅

效應難以為繼，更打臉侵侵的經濟「數十年最好」論。而以５月計，標指跌近６﹒６％，表現

還慘過滬指的５﹒８％，恐亦令他少了幸災樂禍的本錢。

中英德日美製造業齊齊走軟，摩通預計美國經濟下半年步入衰退的機會已由上月的２５％大

增至４０％，大摩則警告全球經濟最快將在９個月內陷入衰退。

「經濟有難，ＱＥ擔正」。繼聖路易斯聯儲行長Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌｌａｒｄ明言聯儲可能

很快需要降低利率後，鮑叔周二（４日）將於「貨幣政策策略、工具及溝通實踐」研討會開幕致

詞，以及聯儲將於周三（５日）發表的美國經濟褐皮書，會否點評近期長短債收益率倒掛及提及

減息線索猶引人關注。最新市場利率期貨顯示，７月減息的概率已高達近５０％。

歐洲央行周四（６日）的政策會議亦是焦點，ＴＬＴＲＯ（定向長期再融資操作）ＩＩＩ的

利率細節、即將換屆的德拉吉會否就歐洲強烈的經濟下行壓力有所表示，都將左右歐元走勢。



＊中美較勁續升級，訪俄成果顯關鍵＊



ＱＴ之路愈走愈窄的全球央行於貨幣政策恐蓄勢待變，中美相互較勁續有升級之態。美國財

政部、貿易代表辦公室（ＵＳＴＲ）周一發表聯合聲明，稱對中國利用「白皮書」等「開展一場

歪曲兩國間貿易談判性質和歷史的推卸責任遊戲」感到失望；又指堅持要中方作出具體的、可執

行的承諾，「絕沒有對中國的主權構成威脅（ｎｏ ｗａｙ ｃｏｎｓｔｉｔｕｔｅｓ ａ

ｔｈｒｅａｔ ｔｏ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｓｏｖｅｒｅｉｇｎｔｙ）」。

華府對中國「每年使美國及其企業損失數千億美元」津津樂道，恐暗示冀望Ｇ２０「習特會

」出現轉機希望渺茫，戰火更延燒至學術界，教育部預警中國留學生和學者加強赴美風險評估。

高盛最新研報指，白宮７月１５日實施對華「３０００億美元」商品加徵１０％關稅的風險

高達６０％；不過該行也預計，中美或在年底達成有限協議，特朗普並將於明年取消對華關稅，

以利好總統大選。

正在英國訪問的侵侵誇口可能與英國達成「重大貿易協議」，又跟有實力繼承珊珊相位的約

翰遜老友鬼鬼；另邊廂，大大的俄羅斯之行有何「重大成果」更顯關鍵。此外，遭侵侵取消「貿

易優惠」待遇的印度，會否趁下周在青島舉行的上海合作組織峰會對華示好，也是看點。

（經濟通通訊社 俞瑾）

