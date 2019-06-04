《匯市縱橫－蕭啟洪》化學作用

《匯市縱橫》利物浦連續兩年打入歐聯決賽，過去周末終於成功捧盃，有人歡喜有人愁，除

左熱刺之外，最唔開心既應該係兩年前出走既古天奴，有睇開波既讀者都知道古天奴當年為左轉

會巴塞隆拿大跳草裙舞，今時今日古天奴情況就好似一般打工仔跳槽之後，舊公司瘋狂大派花紅

，時也命也，不過客觀咁睇，古天奴留低，利物浦唔一定有咁成績，始終踢波要講球員間既化學

作用。



美國總統特朗普上周又對墨西哥出手，金融市場短期都係跟住特朗普取態走，今周佢訪問歐

洲又點名批評倫敦市長失敗，大家都密切關注佢會有乜新Ｔｗｉｔｔｅｒ呃「Ｌｉｋｅ」。



相對之下特朗普對日本就非常手鬆，很大程度是基於兩國間歷史關係，但某程度亦基於特朗

普同安倍晉三之間既化學作用，兩人關係良好，老友鬼鬼，高爾夫球都打左幾次，訪日果陣又睇

相撲又食和牛，以客戶服務管理而言，日本「湊」美國呢個大客「湊」得相當出色。



再睇返報道，據稱日本真係有人專門研究特朗普性格，睇下佢鍾意乜嘢，再投其所好，一切

都有策略，當然呢一招唔係個個可以用，安倍令到特朗普開開心心，將焦點放在其他國家關係上

，過幾個月又去美國打下波，可能特朗普又請返佢睇下ＮＢＡ，基本上無乜成本，又無令國家矮

化，失任何禮節，可以稱得上不戰而屈人之兵。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１０５０，止蝕

１﹒１３５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２８００沽出英鎊兌美元，目標１﹒２５６０，止蝕１﹒２９６０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

