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即市新聞

04/06/2019 16:30

《匯市縱橫－蕭啟洪》化學作用

　　《匯市縱橫》利物浦連續兩年打入歐聯決賽，過去周末終於成功捧盃，有人歡喜有人愁，除
左熱刺之外，最唔開心既應該係兩年前出走既古天奴，有睇開波既讀者都知道古天奴當年為左轉
會巴塞隆拿大跳草裙舞，今時今日古天奴情況就好似一般打工仔跳槽之後，舊公司瘋狂大派花紅
，時也命也，不過客觀咁睇，古天奴留低，利物浦唔一定有咁成績，始終踢波要講球員間既化學
作用。
　
　　美國總統特朗普上周又對墨西哥出手，金融市場短期都係跟住特朗普取態走，今周佢訪問歐
洲又點名批評倫敦市長失敗，大家都密切關注佢會有乜新Ｔｗｉｔｔｅｒ呃「Ｌｉｋｅ」。
　
　　相對之下特朗普對日本就非常手鬆，很大程度是基於兩國間歷史關係，但某程度亦基於特朗
普同安倍晉三之間既化學作用，兩人關係良好，老友鬼鬼，高爾夫球都打左幾次，訪日果陣又睇
相撲又食和牛，以客戶服務管理而言，日本「湊」美國呢個大客「湊」得相當出色。
　
　　再睇返報道，據稱日本真係有人專門研究特朗普性格，睇下佢鍾意乜嘢，再投其所好，一切
都有策略，當然呢一招唔係個個可以用，安倍令到特朗普開開心心，將焦點放在其他國家關係上
，過幾個月又去美國打下波，可能特朗普又請返佢睇下ＮＢＡ，基本上無乜成本，又無令國家矮
化，失任何禮節，可以稱得上不戰而屈人之兵。
　
＊本周策略＊
　
歐元：早前建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１０５０，止蝕
１﹒１３５０。

英鎊：本周建議候高於１﹒２８００沽出英鎊兌美元，目標１﹒２５６０，止蝕１﹒２９６０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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