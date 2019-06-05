《政經脈搏－許照中》貿戰下中概股轉移上市地，香港漁人得利

《政經脈搏》中美貿易戰愈演愈趨激烈之下，有兩宗與股市有關的消息或惹來不少人的關注

，其中之一是在美國紐約證交所以預托證券股份上市的中芯國際集成電路製造有限公司（中芯國

際（００９８１））突然在上月２４日發出公告，宣布將申請自願將其美國預托證券股份從紐約

證券交易所退市，並撤銷該等美國預托證券股份和相關普通股的註冊，其二是市場忽然傳聞，年

前由於港股巿場仍未接納同股不同權股份上市，因此轉往美國上市的阿里巴巴計劃在本月內向港

交所提出申請，來港作第二市場掛牌。



上述這兩宗消息表面看來與中美貿戰扯不上甚麼直接關係，中芯國際方面也表示退市的決定

是由於中芯國際在紐交所的ＡＤＳ交易量相對有限，維護上市帶來較重的行政負擔和較高的成本

所致，至於阿里巴巴，如果依據傳聞，它只是來港作第二上市掛牌，一圓它年前未能在港上市的

夢，並非實際由美國市場退市，但是由於時間上的吻合，加上華為當前之受美方狂追猛打，少不

免令人產生狐疑，這上述兩者是否有其它的考量？甚至有認為兩者此時此刻作出上述決定，或屬

未雨綢繆，做法合理。



＊中興前車可鑑，早作綢繆＊



中美貿易戰經過多輪談判未有結果，美方不惜以國家安全作為借口全面打擊華為，顯然為增

談判籌碼，此舉令部分聽從指令的美企不惜中斷與華為合作或停止向華為供貨，圖置華為於絕境

，這個詭計無疑不會得逞之外，美方不惜以國家力量，全面打擊一家５Ｇ科技已走在其前端，又

是商業競爭對手的民營企業，其手段看在全球各國與美國企業有業務往來的商界人士眼中，肯定

必會存在戒心。



中蕊國際在２０１８年曾一度被美國政府發布「禁令」，雖然其處境沒有同是科技內企的中

興通訊（００７６３）那麼惡劣，但經此一事相信也不會完全沒有戒心；中興幾經掙扎，最終除

了被罰去巨額金錢之外，還要讓美方有關人員如登堂入室，派人進入公司監控其運作，才保得住

美國市場，中興在美國並無上市，但中蕊國際的ＡＤＳ則在紐交所有進行買賣，在前車可鑑的情

況之下，能不早作兩手準備？至於阿里巴巴，以馬雲的高瞻遠矚，所謂居安思危，相信也不會視

而不見，不早作綢繆。



＊內企美國上市政治風險日增＊



除港股市場以外，美股巿場包括紐約交易所與納斯達克交易所索來是中國內企選擇前往上巿

的平台，歷年以來在該兩所掛牌的中國內企數目不少，最近幾年更有不少所謂新經濟中概股跑到

美國上市，據報道就是今年４月份一個月內，便已經有８家，好不熱鬧；在美國上巿集資固然不

太困難，但是由於美國的市場監管制度的不同，加上他們是實施「集體訴訟」法律機制，因此除

了監管成本負擔十分吃重之外，還要隨時冒上被專業律師透過「集體訴訟」機制代理投資者興訟

的風險，吃盡苦頭，多年前中國人壽面對的境況，便是其中的一個活生生的例子，這次再加上特

朗普政府的肆意以國家安全為由打壓民營企業如華為等的事件，勢必會給在美國上市的中國內企

帶來另外一重的風險，隨時有機會成為被政治打壓的一群。



特朗普的有歪商業原理的作風一日不改，在美國上市的中國內企面對的政治風險將日漸增加

，如此一來，勢必掀動更多在美上市中國內企考慮轉移到其他市場掛牌，結果或給一直是內企主

要選擇的上巿平台的港股巿場帶來新的商機。《六福金融主席兼行政總裁 許照中》

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