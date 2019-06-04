《股壇解碼－戴名》特朗普全面出擊；安踏體育（２０２０）宜減持

《股壇解碼》美國宣布由周三（５日）開始終止印度的普及特惠稅待遇，由於近期印度轉向

中國靠近，此舉讓市場聯想到是否特朗普政府對中國全面貿易封殺的一個延伸，加上特朗普借非

法移民的邊境問題而對墨西哥進口美國的貨品加徵關稅，種種跡象顯示特朗普希望趁美國經濟表

現尚好的時候對其他經濟條件處於弱勢的國家進行壓逼，目的相信只有兩個，一是希望透過加徵

關稅來向靠近中國的國家示警，二是貫徹推行美國優先的經濟策略，不管是那個原因，有一點是

可以肯定的是特朗普的步伐是越來越快，有點趕科場的感覺，是否意味著美國經濟的風光日子快

到盡？相信在下本年便有分曉。上周五（３１日）道指大跌３５４點低見２４８１５點，雖然離

３月份預測的支持位２４３０７（道指當時在２６０００點附近）還有約５００點的距離，由於

貿易戰有愈演愈烈的趨勢，加上現階段不止單一的對付中國，連印度、墨西哥都給牽扯進來，傳

聞歐盟和日本也不能幸免，受多個不穩定因素影響，相信２４３００點的支持位很快便到達，投

資者如果相信特朗普會爭取連任的話，美股應該會在今年第四季或明年首季上試高位，加上遠期

道指期權有建倉跡象，投資者中線不宜過分看淡美股。



＊烽煙四起＊



文翠珊剛辭職不久，特朗普便開始對英國施壓，希望新任首相可以重新考慮華為５Ｇ建設的

安全性問題，加上主張英國應該堅持「脫歐」，相信特朗普是希望英國在「脫歐」後將更向美國

靠攏，進一步削弱歐盟的團結和整體競爭力，同時又可以繼續打擊華為，如意算盤是否打得響不

妨拭目以待，但可以肯定的是美國只會繼續向更多國家施壓來達到所謂美國優先的效果。



＊每況愈下＊



上周五中國國家統計局公布官方製造業ＰＭＩ為４９﹒４，遠遜市場預期並且跌穿５０的分

水嶺，加上包商銀行被接管後對市場的負面影響開始浮現，隨著市場信心不穩，利率抽升令債價

表現節節下跌，當中包括國債、銀行間回購以至於同業拆借利率都全線上漲，債券價格急跌亦降

低債券對機構投資者的吸引力，如果情況繼續惡化下去，不排除會有資金加速離開的情況出現，

加上周小川最近在公開場合表示不要把人民幣匯率的整數位（市場普遍解讀為７算關口）過分關

注，言下之意是否暗示人民幣離破７的日子越來越近。網上媒體報道國內部分廠家開始為逃避貿

易關稅影響而準備轉移生產基地到鄰近國家，如果最終付諸行動的話，國內將出現失業率大幅抽

升和資金迅速外流的情況，這些才是貿易戰帶給中國的沉重打擊。



＊一蹶不振＊



恆指上周結算表現疲弱，雖然全周跌幅不大，但技術走勢是每況愈下，相信大市短期還要下

試低位，維持４月中對大市短期底部在２６５００點附近的看法，假設中美貿易談判持續僵持，

地緣政治問題出現變數的話，不排除恆指短期內會朝著年初預計的全年低位２４４００點方向走

，投資者現階段宜分段吸納基本面良好的股票。Ｎａｓｐｅｒｓ分拆業務上市，當中包括手上持

有的騰訊控股（００７００）股份，市場理解為Ｎａｓｐｅｒｓ自去年減持騰訊控股後的一次曲

線減持，可考慮繼續造空騰訊控股。



＊股票簡評＊



安踏體育（０２０２０）主要從事製造及買賣安踏品牌體育用品和分銷國際品牌產品，產品

當中包括鞋類、服裝和配飾。上周四（３０日）遭沽空機構Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ發表報告做空，

集團隨即在上周五（３１日）連發兩份公告澄清，效率之快值得表揚，但Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ的

報告並非無的放矢，當中對ＦＩＬＡ的盈利貢獻置疑實在是無可厚非，作為安踏體育旗下一個盈

利佔比較高的品牌來說，投資者除了門店數目外，基本上找不到與ＦＩＬＡ相關的核心數據，這

樣難免惹人懷疑。去年集團在收購Ａｍｅｒ Ｓｐｏｒｔ後銳意開拓美洲市場，但中美貿易戰卻

為集團的業務擴張帶來不確定性，同時收購亦帶來資金壓力，加上業績指標比美Ｎｉｋｅ和

Ａｄｉｄａｓ，這點也是Ｂｌｕｅ Ｏｒｃａ提出質疑的地方，可惜集團的澄清公告並沒有對以

上的疑問作出正面回答。４月份的官方數據指出服裝行業表現疲弱，更加讓人對安踏體育今年的

業績表現擔心，以現階段的表現來看，股價是有點偏高，合理市盈率應該在１５倍以下，投資者

宜趁現價減持或沽清，假設盈利不變的情況下，合理買入價在２７元。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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