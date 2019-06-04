《日入而息》內地發赴美警示，港股跌１３２點創四個月低

《今天重點》﹡中國外交部提醒赴美公民、在美中資機構提高安全意識；文化和旅遊部提醒

中國遊客近期謹慎赴美旅遊

﹡內地料最快本周發放５Ｇ牌照，７月出台５Ｇ套餐；富瑞：華為禁令促使中

國加速５Ｇ發牌，惟憂禁令擴大

﹡港元回軟重返７﹒８４算，一個月息維持兩厘以上

﹡美麗華酒店（０００７１）回應強拍香檳大廈：未與恆地（０００１２）商

討如何發展

﹡被問會否反映平反六四訴求，林鄭月娥稱今日很多人有回憶；林鄭向美國議

員回信否認修例會損害香港法治和自由；若涉國防外交毋須香港把關就移交

內地？林鄭稱不成立



《即日市況》﹡港股再創四個月低，收報２６７６１點跌１３２點，成交７８３億元



《深滬股市》﹡滬綜指挫近１％錄四連跌，深成指跌１﹒２％四個月低



《美元匯價》﹡降息憂慮美元受壓，歐元仍有反彈空間；歐元最新報１﹒１２５３╱５４，

日圓最新報１０７﹒９５╱９６



《公司資訊》﹡中生科技（０８０３７）購一間香港保險公司，涉１２２４萬元

﹡百濟神州（０６１６０）胰腺癌進口藥上市申請已獲藥監局受理

﹡美麗華酒店（０００７１）回應強拍香檳大廈：未與恆地（０００１２）商

討如何發展

﹡渣打（０２８８８）上日倫交所回購近７０萬股，涉約４６５８萬元

﹡雅高（０３３１３）收購多個上海物業及產銷碳酸鈣業務

﹡僑雄（００３８１）訂立兩供應協議，發新股支付

﹡美的置業（０３９９０）首五月合同銷售額按年升１７﹒８％

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）遭佐藤家族成員合共出售６８０萬股

﹡證監會尋求對諾奇（０１３５３）前首席財務官作出取消資格令

﹡金地商置（００５３５）５月合約銷售額按年升４６％至４９﹒７億元人幣

﹡香港寬頻（０１３１０）現有客戶可一個月免費任玩ＣＧＡ香港電競館

﹡香港電訊（０６８２３）會員獎賞計劃推出網購平台Ｃｌｕｂ Ｌｉｋｅ

﹡新世界（０００１７）元朗新盤命名為「瑧頤」，擬最快今個月開售



《國企紅籌》﹡大連港（０２８８０）今復牌，獲招商局集團溢價不足１％提要約收購

﹡金茂（００８１７）上月銷售升近六成六至逾１３３億元人民幣

﹡閩信（００２２２）遭控股股東額外質押２０００萬股



《神州民企》﹡恆大（０３３３３）５月合約銷售額按年增長２８％至５３５億元人民幣

﹡花樣年（０１７７７）５月份銷售額升３７％



《中國要聞》﹡５月內地百城住宅價格漲幅回落，成交同環比雙降

﹡內地５０城首５月賣地收入超百億，杭州逾１０００億問鼎

﹡６家航企被民航局通報批評航班正常率過低

﹡山西陽泉一煤礦發生瓦斯爆炸造成２人死亡９人受傷

﹡工信部表示京津冀實施新能源汽車動力電池梯次利用項目

﹡中國將與聯合國於是杭州建立大數據研究所

﹡內地擬至２０２２年冰雪裝備器材產業年銷售逾２００億

﹡財政部會同醫保局稽查７７家藥企會計信息真實性

﹡深交所調整深證成指等指數樣本股，６月１７日實施

﹡稅務總局表示對「六稅一費」優惠事項實行留存備查管理

﹡天翔環境稱有破產風險，日後或暫停上市甚至退市

﹡內地５月重卡銷售按月跌８％至１１萬輛，料連續下滑

﹡首４月內地規模以上電子信息製造業增加值按年升９％

﹡中石油在川建成地面採輸氣系統，年採３００億立方米

﹡業內預測６月起內地光伏裝機將快速啟動

﹡人行６００億逆回購利率持平，淨回籠９００億；人行范一飛稱歡迎國內外

有實力機構入場提供支付服務

﹡中國中化原副總經理杜克平被開除黨籍和公職

﹡包商銀行六個月同行業存單滿額發行，收益率下跌

﹡美媒曝料表示聯邦快遞「誤送」是配合美政府打壓華為

﹡文化和旅遊部提醒中國遊客近期謹慎赴美旅遊；中國外交部提醒赴美公民、

在美中資機構提高安全意識

﹡管濤稱保持人幣匯率穩定非固定不動，避免競爭性貶值

﹡２１萬億資管產品迎新規，私募資管計劃備案辦法發布

﹡中非經貿博覽會本月２７日至２９日在湖南長沙舉行

﹡商務部表示中方在非洲已建２５個經貿合作區

﹡上海首批鄉村振興示範村６月底前完成

﹡北方國際信托總經理包立杰接受紀律審查和監察調查

﹡九成證券類私募或無緣科創板網下打新；第二批科創基金明日發售，監管層

要求不過分炒作

﹡浙江立案查處４８４家問題危化品企業

﹡洛娃集團及兩子公司申請破產重整，此前債務違約

﹡英國安全大臣表示未決定５Ｇ網絡是否使用華為設備

﹡發改委表示今年底全國高速公路收費站ＥＴＣ實現全覆蓋

﹡東晶電子實控人疑涉內幕交易，深交所下發問詢函

﹡戴德梁行與北京通州投資促進局簽戰略合作協議

﹡國務院表示推進藥品集中採購，暢通急需抗癌藥進口渠道

﹡報告指中國在全球商業複雜性指數排第九，較去年改善



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒７％，報１０４２９﹒１２點



《其他消息》﹡政府表示５月住宅買賣合約按月升４﹒９％；中央指令不會影響特首以香港

法律處理申請個案

﹡被問會否反映平反六四訴求，林鄭月娥稱今日很多人有回憶；林鄭向美國議

員回信否認修例會損害香港法治和自由；若涉國防外交毋須香港把關就移交

內地？林鄭稱不成立

﹡律政司表示法庭可要求特首公開決定移交的理由

﹡香港律師會今選舉，彭韻僖獲連任會長

﹡本港首季港口貨物吞吐量按年下跌１０﹒１％

﹡龍鼓灘印籍工人昏迷不治，中電致哀

﹡深股通額度全日僅用３６００萬元；滬股通額度全日用１２﹒７億元，陸股

通淨買入逾１０億

﹡美聯表示一手私樓吸金力強，首５月物業註冊金額創新高

﹡利嘉閣表示５月樓宇買賣重登久違六年半萬宗水平

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