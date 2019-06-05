《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３３２．１８ 升 ５１２．４０點╱２．０６％
標普５００ ２８０３．２７ 升 ５８．８２點╱２．１４％
納斯達克 ７５２７．１２ 升 １９４．１０點╱２．６５％
倫敦富時１００ ７２１４．２９ 升 ２９．４９點╱０．４１％
法蘭克福ＤＡＸ １１９７１．１７ 升 １７８．３６點╱１．５１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２６８．２６ 升 ２６．８０點╱０．５１％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０８．２２，歐元兌美元１．１２５４
05/06/2019 07:46
《日出而作》美減息預期增道指飆５１２點，油金價漲美債息升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３３２．１８ 升 ５１２．４０點╱２．０６％
標普５００ ２８０３．２７ 升 ５８．８２點╱２．１４％
納斯達克 ７５２７．１２ 升 １９４．１０點╱２．６５％
倫敦富時１００ ７２１４．２９ 升 ２９．４９點╱０．４１％
法蘭克福ＤＡＸ １１９７１．１７ 升 １７８．３６點╱１．５１％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２６８．２６ 升 ２６．８０點╱０．５１％
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